Harry Potter - casting do serialu będzie trudnym wyzwaniem. Producentka tłumaczy

fot. Warner Bros.

Reklama

Channing Dungey, czyli osoba z rady nadzorczej Warner Bros. Television przyznaje, że casting do serialu będzie trudny i będzie to wyzwanie. Zwłaszcza podczas adaptowania pierwszych dwóch tomów cyklu, czyli Kamienia filozoficznego oraz Komnaty tajemnic. Chodzi o wiek postaci, które w tej historii mają 11-12 lat.

Harry Potter - casting

- Trudną częścią będą pierwsze dwie książki, w których dzieciaki mają jakieś 11 albo 12 lat.

Serwis Max jednak brał to pod uwagę od początku, bo w ogłoszeniu nowej adaptacji mówiono od razu o planach na dekadę. Wiedzą więc, że będą musieli wybrać idealnie, by aktorzy mogli dorastać ze swoimi bohaterami, tak jak wcześniej miało to miejsce z odtwórcami bohaterów w filmach.

Dungey podkreśla jednak, że jakakolwiek rozmowa o castingu na tym etapie jest zdecydowanie niepotrzebna i przedwczesna. Priorytetem jest wybranie showrunnera, czyli osoby, która będzie prowadzić serial i podejmować wszystkie decyzje w związku z adaptacją.

- Pierwszym krokiem jest znalezienie showrunnera i gdy takiego będziemy mieli, wówczas możemy rozmawiać o castingu. Rozmawiamy z wieloma różnymi scenarzystami, aby dojść do tego, kto będzie osobą, która poprowadzi tworzenie franczyzy.

Na razie nie wiadomo, kiedy w ogóle ruszą prace, bo Max nie podało ram czasowych, więc nikt nie ma zamiaru się spieszyć i robić tego na szybko. Premiera też nie jest znana.