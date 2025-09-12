Cillian Murphy nie zagra Voldemorta w serialu Harry Potter? Aktor daje jasną odpowiedź

fot. Universal Pictures

Obecnie trwają zdjęcia do serialu na podstawie książek o Harrym Potterze. Choć ogłoszono nazwiska niemal wszystkich aktorów, którzy zagrają ważne role w produkcji to nie podano, kto wcieli się w Voldemorta, głównego złoczyńcę. Co więcej, HBO ma zamiar trzymać tę informację w tajemnicy, aż do premiery serialu. W efekcie w sieci krąży wiele plotek o tym, kto zagra Tego-Którego-Imienia-Nie-Wolno-Wymawiać. Najczęściej mówi się o Cillianie Murphy'm. W najnowszym wywiadzie aktor odniósł się do tych doniesień.

Cillian Murphy nie wcieli się w Voldemorta

W podcaście Happy Sad Confused Cillian Murphy zdementował plotki o tym, że zagra Lorda Voldemorta w serialu Harry Potter.

Nie, moje dzieci pokazują mi to od czasu do czasu, ale nie, nic o tym nie wiem. Poza tym, naprawdę trudno jest naśladować Ralpha Fiennesa. Ten człowiek to absolutna legenda aktorstwa. Życzę więc powodzenia temu, kto go zastąpi.

Ralph Fiennes grał Lorda Voldemorta w czterech filmach. W jego młodsze wersje wcielali się Frank Dillane (znany z Fear of The Walking Dead), Richard Bremmer, Christian Coulson i Hero Fiennes-Tiffin.

W serialu w głównych rolach zobaczymy Dominica McLaughlina (Harry Potter), Alastaira Stouta (Ron Weasley) i Arabellę Stanton (Hermiona Granger). W Draco wcieli się Lox Pratt. Ponadto w obsadzie są John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerva McGonagall), Paapa Essiedu (Severus Snape) i Nick Frost (Rubeus Hagrid).