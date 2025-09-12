Cillian Murphy nie zagra Voldemorta w serialu Harry Potter? Aktor daje jasną odpowiedź
Cillian Murphy nie pozostawił żadnych wątpliwości w sprawie castingu do roli Voldemorta w serialu Harry Potter. Jak aktor skomentował te plotki?
Obecnie trwają zdjęcia do serialu na podstawie książek o Harrym Potterze. Choć ogłoszono nazwiska niemal wszystkich aktorów, którzy zagrają ważne role w produkcji to nie podano, kto wcieli się w Voldemorta, głównego złoczyńcę. Co więcej, HBO ma zamiar trzymać tę informację w tajemnicy, aż do premiery serialu. W efekcie w sieci krąży wiele plotek o tym, kto zagra Tego-Którego-Imienia-Nie-Wolno-Wymawiać. Najczęściej mówi się o Cillianie Murphy'm. W najnowszym wywiadzie aktor odniósł się do tych doniesień.
Czytaj więcej: W serialu Harry Potter słynny aktor znów zagra postać z filmów. Totalne zaskoczenie
Cillian Murphy nie wcieli się w Voldemorta
W podcaście Happy Sad Confused Cillian Murphy zdementował plotki o tym, że zagra Lorda Voldemorta w serialu Harry Potter.
Ralph Fiennes grał Lorda Voldemorta w czterech filmach. W jego młodsze wersje wcielali się Frank Dillane (znany z Fear of The Walking Dead), Richard Bremmer, Christian Coulson i Hero Fiennes-Tiffin.
W serialu w głównych rolach zobaczymy Dominica McLaughlina (Harry Potter), Alastaira Stouta (Ron Weasley) i Arabellę Stanton (Hermiona Granger). W Draco wcieli się Lox Pratt. Ponadto w obsadzie są John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerva McGonagall), Paapa Essiedu (Severus Snape) i Nick Frost (Rubeus Hagrid).
Źródło: Deadline
