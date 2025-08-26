Reklama
Kto zagra Voldemorta w serialu HBO? Gwiazda Rodu Smoka odpowiada na plotki

Czy Matt Smith zagra Lorda Voldemorta w serialu Harry Potter? Po tym, jak plotki o Cillianie Murphym okazały się fałszywe, to właśnie gwiazda Rodu Smoka stała się faworytem do roli złoczyńcy. Aktor postanowił udzielić jednoznacznej odpowiedzi w tej sprawie.
Paulina Guz
Paulina Guz
Matt Smith 
hbo harry potter
Ród smoka fot. HBO
Trwają prace nad serialową adaptacją Harry'ego Pottera. Poznaliśmy już sporą część obsady, w tym aktorów, którzy zagrają Golden Trio. Nadal jednak nie ujawniono, kto wcieli się w ich największego przeciwnika, czyli Lorda Voldemorta. Według plotek faworytem jest Matt Smith, znany z Doktora Who, Rodu Smoka i The Crown. Sam aktor postanowił odnieść się do tych spekulacji i jasno odpowiedzieć na pytanie, czy zagra w produkcji HBO.

Czy Matt Smith zagra Voldemorta w serialu?

Matt Smith zaczął od pochwalenia poprzedniego aktora, który wcielał się w Lorda Voldemorta na ekranie. Zadał hipotetyczne pytanie, czy ktokolwiek ma jeszcze szansę zrobić wrażenie na widzach po jego genialnym występie. „Czy ktokolwiek może go jeszcze zagrać po Ralphie? Był taki świetny w tej roli” – stwierdził.

Następnie dziennikarz zwrócił uwagę na fakt, że gwiazdor Rodu smoka wcielał się w już skomplikowane, a nawet złe postacie, a następnie spytał, jakby odpowiedział na propozycję zagrania Lorda Voldemorta w serialu. 

Hipotetycznie, kto wie? Ale życzę powodzenia komukolwiek, kto zostanie obsadzony. To nie będę jednak ja – powiedział zdecydowanie Matt Smith.

Czy więc Matt Smith zagra Lorda Voldemorta w serialu Harry Potter? Sam aktor jasno odpowiedział, że nie. Uważa także, że trudno będzie przebić występ Ralpha Fiennesa, który wcielał się w Czarnego Pana w filmach. Trudno się z nim nie zgodzić. 

Harry Potter - obsada serialu

Dajcie znać, kogo chcielibyście zobaczyć w roli Lorda Voldemorta w serialu. Czekamy na Wasze komentarze. Tymczasem dzięki poniższej galerii możecie zapoznać się z członkami obsady, których do tej pory ujawniono. 

Od lewej: Arabella Stanton jako Hermiona, Dominic McLaughlin jako Harry i Alastair Stout jako Ron Weasley


Od lewej: Arabella Stanton jako Hermiona, Dominic McLaughlin jako Harry i Alastair Stout jako Ron Weasley
Fot. Max


Źródło: Collider

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Matt Smith 
hbo harry potter
Powiązane seriale
Harry Potter
Powiązane osoby

naEKRANIE Poleca

