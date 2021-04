Harry Potter - w Nowym Jorku powstał ogromny sklep związany z uniwersum

Źródło: Warner Bros.

3 czerwca w Nowym Jorku zostanie otwarty tematyczny sklep z uniwersum Harry'ego Pottera. Miał on pierwotnie zacząć działać już w 2020 roku, ale pandemia pokrzyżowała szyki właścicielom. Sklep zajmuje trzy piętra i mieści pod dachem największą kolekcję produktów związanych ze światem Harry'ego Pottera. Poza możliwością zakupu gadżetów miejsce oferuje również możliwość zrobienia zdjęć w wyjątkowych okolicznościach oraz doświadczenia w wirtualnej rzeczywistości. Jeśli chodzi o te ostatnie, to goście będą mieć do wyboru dwie atrakcje VR. Pierwsza będzie dotyczyła chaosu w Hogwarcie, gdzie dana osoba będzie musiała zmierzyć się z niebezpieczeństwem w szkole magii. Natomiast druga zaoferuje lot miotłą po Londynie.

Sklep obejmuje 15 obszarów tematycznych. Goście wchodząc do tego miejsca będą musieli przejść pod ogromnym modelem feniksa Fawkesa, który został specjalnie stworzony przez rekwizytorów na potrzeby sklepu, podobnie jak wiele innych modeli. Jeśli chodzi o robienie zdjęć klienci będą mogli je zrobić choćby w budce telefonicznej służącej do przemieszczania się do Ministerstwa Magii. Dla tych, którzy zawsze marzyli o ożywieniu swojej ulubionej postaci z Harry'ego Pottera, interaktywny stół z różdżkami pozwala im podnieść różdżkę i położyć ją na test.

Harry Potter New York

Sklep jest zintegrowany z aplikacją Harry Potter Fan Club. Użytkownicy znajdą w tym miejscu szereg Zaklętych Kluczy, które odblokowują ekskluzywne fakty i filmy zza kulis.

W sklepie będzie można kupić również spersonalizowane produkty takie jak wygrawerowane różdżki, ubrania z wyhaftowanymi własnymi napisami lub dzienniki z własnymi imionami na okładce. Goście będą mogli również spróbować smakołyków z magicznego świata takich jak fasolki wszystkich smaków.