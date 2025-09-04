Harry Potter: pierwszy dzień na planie był jednym z najgorszych dni w jego życiu
Wielu aktorów wspomina czas na planie Harry'ego Pottera jako magiczne doświadczenie. Niestety, do tej grupy nie zalicza się Domhnall Gleeson, który grał jednego z Weasleyów. Co poszło nie tak?
Domhnall Gleeson pojawił się w programie Late Night with Seth Meyers i zaczął wspominać swój koszmarny pierwszy dzień na planie Harry’ego Pottera. Irlandzki aktor próbował zagrać Billa Weasleya z angielskim akcentem i nie poszło mu to najlepiej.
Aktor wspomina 1. dzień na planie Harry'ego Pottera
Domhnall Gleeson zagrał Billa Weasleya w obu częściach Harry'ego Pottera i Insygniów Śmierci. Miał mało czasu ekranowego i postać odegrała znacznie mniejszą rolę niż w książkach. Wiele osób ma nadzieję, że będziemy mogli oglądać bohatera częściej w nadchodzącym serialu HBO.
Harry Potter: obsada serialu HBO
Tymczasem nadchodzi nowa adaptacja Harry'ego Pottera, tym razem w formie serialu. HBO powoli ujawnia kolejnych członków obsady i projekt nabiera rumieńców. Możecie zobaczyć dotychczas potwierdzone castingi w poniższej galerii.
Źródło: comicbook.com
