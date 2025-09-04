Harry Potter: pierwszy dzień na planie był jednym z najgorszych dni w jego życiu

Fot. Materiały prasowe

Domhnall Gleeson pojawił się w programie Late Night with Seth Meyers i zaczął wspominać swój koszmarny pierwszy dzień na planie Harry’ego Pottera. Irlandzki aktor próbował zagrać Billa Weasleya z angielskim akcentem i nie poszło mu to najlepiej.

Aktor wspomina 1. dzień na planie Harry'ego Pottera

Zacząłem mówić z australijskim akcentem i nie mogłem przestać. Zrobiłem to przy pierwszym ujęciu, na planie było około 300 osób, reżyser krzyknął Cięcie! i nastąpiła długa niezręczna pauza. Wtedy podszedł do mnie i powiedział, że wyszedł ze mnie Australijczyk i czy mogę coś z tym zrobić. To był jeden z najgorszych dni w moim życiu. Potem było trochę lepiej.

Domhnall Gleeson zagrał Billa Weasleya w obu częściach Harry'ego Pottera i Insygniów Śmierci. Miał mało czasu ekranowego i postać odegrała znacznie mniejszą rolę niż w książkach. Wiele osób ma nadzieję, że będziemy mogli oglądać bohatera częściej w nadchodzącym serialu HBO.

Harry Potter: obsada serialu HBO

Tymczasem nadchodzi nowa adaptacja Harry'ego Pottera, tym razem w formie serialu. HBO powoli ujawnia kolejnych członków obsady i projekt nabiera rumieńców. Możecie zobaczyć dotychczas potwierdzone castingi w poniższej galerii.