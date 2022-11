Harry Potter - plan na dwa filmy ujawniony? Seria Fantastyczne Zwierzęta skasowana

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi portal Puck, których informacje często się sprawdzały, seria Fantastyczne Zwierzęta została zakończona wraz z filmem Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a. Nie powstanie pięć części, tak jak pierwotnie planowano. Powodem są marne wpływy trzeciego filmu w box office, które sprawiły, że jest to pierwszy film tego uniwersum, który nie zarobił na siebie. Dla porównania zebrał on o 50% mniej wpływów ze sprzedaży biletów do kin niż pierwsza część. Tajemnice Dumbledore'a mają na koncie 405,1 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów (plus koszty promocji). Pamiętajmy że z wpływów tylko określony procent idzie do kieszeni producentów.

Harry Potter - przyszłość serii

Według dziennikarzy na ten moment Warner Bros. chce zrobić kontynuację serii Harry Potter w postaci adaptacji sztuki Harry Potter i Przeklęte Dziecko. Część pierwsza i druga . Pomysł polega na tym, że chcą zrobić z tego dwa filmy, które mogłyby odbudować zainteresowanie uniwersum. Aby Warner Bros. Discovery mogli ten pomysł zrealizować, muszą dostać zgodę J.K. Rowling. Ta jednak przy poprzedniej próbie dyskusji o adaptacji tej historii nie była nią zainteresowana. Spekuluje się, że w momencie zabicia serii Fantastyczne Zwierzęta, jest szansa na to, żeby pisarka się zgodziła.

J.K. Rowling jest osobą decyzyjną w kwestii tego, co może powstać w uniwersum Harry'ego Pottera. Małe są szanse na serial, bo pisarka otwarcie mówiła, że jest temu przeciwna. Niewątpliwie władze korporacji będą chciały to zmienić.

Na ten moment informacje traktujemy jako plotkę. Nikt jej jeszcze nie potwierdza, ani nie dementuje.

