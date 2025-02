Nowe filmy o Avengers nie będą lekkostrawną papką dla mas. Mają zaskakiwać i być wyzwaniem

Marvel

Prace nad nowymi filmami o Avengers mają się rozpocząć już niedługo, a za oba z nich odpowiedzialni będą twórcy, którzy dali nam m.in. Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry. Bracia Russo wracają za stery tego flagowca Kinowego Uniwersum Marvela, a ze scenariuszem pomaga im duet, który często z nimi współpracował, nie tylko w MCU, czyli Stephen McFeely oraz Christopher Markus.

Wielkim echem odbiło się ogłoszenie, że głównym złoczyńcą w Avengers: Doomsday będzie Dr. Doom grany przez... Roberta Downey Jr. Wielu fanów to podekscytowało, ale innych zaniepokoiło. Niektórzy uważają to za brak szacunku do poświęcenia Iron Mana z Avengers: Koniec gry i jest to wyłącznie żerowaniem na nostalgii. Scenarzysta nadchodzących filmów o Avengers stara się jednak uspokoić fanów:

Kiedy dowiedziałem się, w jakim kierunku idzie historia, pomyślałem że to dość elektryzujące. - powiedział Stephen McFeely. - Było wielkie pragnienie, żeby Robert Downey Jr. wrócił do tego świata, ale gdyby zrobił to jako Tony Stark, byłaby to pewna zdrada wobec jego zakończenia.

Nowe filmy o Avengers nie będą lekkostrawną papką dla mas

Podczas premiery The Electric State, czyli nowego filmu braci Russo, Joe Russo stwierdził, że nadchodzące filmy o Avengers mają być odważne i inne od tego, co ludziom się wydaje. Został też zapytany o potencjalne nowe twarze w MCU.

Myślę, że zawsze zwracamy uwagę na nowe twarze, ponieważ zawsze są też nowe historie do opowiedzenia. Uważam, że te filmy zaskoczą wiele osób. Rozgryźliśmy tę historię w satysfakcjonujący dla nas, ale prawdopodobnie bardzo radykalny dla wielu innych osób sposób. Na pewno będzie to wyzwanie dla publiczności.

