Harry Potter: Powrót do Hogwartu - dlaczego J.K. Rowling nie wzięła udziału w programie?

Harry Potter – 20. rocznica: Powrót do Hogwartu to program celebrujący 20-lecie premiery pierwszego filmu z kultowej serii. Reżyser i aktorzy wzięli w nim udział, ale pisarka, która stworzyła postać pojawiła się tylko w formie wypowiedzi archiwalnych. Czy to ma związek z kontrowersjami wokół autorki?