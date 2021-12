Harry Potter – 20. rocznica: Powrót do Hogwartu - recenzja filmu

Fot. Materiały prasowe

4 listopada 2001 roku fani książek autorstwa J.K. Rowling tłumnie udali się do kin, by zobaczyć pierwszy film fabularny o przygodach małego czarodzieja. Harry Potter i Kamień Filozoficzny bardzo szybko stał się hitem i rozpoczął przygodę, która trwała przez następne 10 lat, w ciągu których powstało 8 produkcji. 20 lat później telewizja HBO przygotowała specjalne spotkanie sporej części obsady, by fani jeszcze raz mogli zobaczyć swoich ulubieńców w komplecie, posłuchać o emocjach, jakie towarzyszyły im przy tworzeniu serii, i poznać kilka zabawnych anegdot z planu.

To już trzeci taki materiał, który amerykańska platforma przygotowała dla fanów dzieł Warner Bros. Po spotkaniach obsady Bajer z Bel-Air i Przyjaciół przyszedł czas na produkcję kinową. Sami musicie przyznać, że mało który tytuł ma tylu zagorzałych fanów na całym świecie. Wielu widzów dorastało wraz z dziecięcą obsadą Harry'ego Pottera! Wszyscy oglądaliśmy, jak Daniel Radcliffe, Emma Watson i Rupert Grint dojrzewali i z dzieci stawali się dorosłymi aktorami.

Harry Potter – 20. rocznica: Powrót do Hogwartu jest bardzo ciekawie wymyślonym i świetnie realizowanym eventem, który powinien ucieszyć wszystkich fanów. Nie został on bowiem zrealizowany jako tradycyjne spotkanie obsady, która siada wspólnie z moderatorem w jednej sali i opowiada anegdoty przy zgromadzonej publiczności. Program jest jakby połączeniem kilku poprzeplatanych materiałów, w których obsada rozmawia między sobą. Oprócz głównej trójki na ekranie zobaczymy m.in.: Robbiego Coltrane’a, Ralpha Fiennesa, Jasona Isaacsa, Gary’ego Oldmana, Helenę Bonham Carter czy Toma Feltona. Świetnie ogląda się ich wspólne interakcje. Zwłaszcza podczas rozmów z młodszą częścią obsady, która dorastała na ich oczach. Radcliffe bardzo często podkreśla, że gdy rozpoczynał swoją przygodę z Potterem, nie miał pojęcia, kim są starsi aktorzy - że to creme dela crème brytyjskiego aktorstwa. Dla niego byli to po prostu dorośli, którzy starali się nim zaopiekować i doradzać w trudnych momentach. Dopiero z czasem zdał sobie sprawę, z kim ma do czynienia i jakie ma szczęście, że grał u boku takich talentów. Nie powiem, zakręciła mi się łezka w oku, gdy młodzież wspominała różne anegdoty z udziałem Alana Rickmana czy Richarda Harrisa. Oglądając te wszystkie rozmowy, miałem poczucie, że po latach spotykają się nie aktorzy, a członkowie rodziny. Ludzie, którzy darzą się nie tylko ogromnym szacunkiem, ale szczerą miłością. Po raz pierwszy od dawna widziałem ludzi, którzy nie udawali tego, że się lubią. Mamy tu dużo niewyreżyserowanych scen, gdy obsada widzi się faktycznie po raz pierwszy od dawna i wpada sobie w ramiona.

Świetnie słucha się rozmowy Radcliffe’a z reżyserem Chrisem Columbusem, który wyreżyserował pierwsze dwie części i wprowadził młodych aktorów w ten świat. W szczególności rozbawiły mnie anegdoty z procesu wybierania głównej obsady. Widać, że dla Columbusa (twórca często pracuje z dziećmi) była to kluczowa kwestia, która zadecydowała o sukcesie projektu. I jak zwykle miał nosa. Każda z dobranych przez niego osób świetnie sprawdziła się w powierzonej roli.

Produkcja HBO również w bardzo uporządkowany sposób pokazuje ewolucję całej serii. To, jak zmieniał się jej charakter. W pewnym momencie historia staje się bardziej mroczna i poważna.

Jeśli czegoś mi w tym programie brakuje, to udziału pisarki J.K. Rowling. Jej wypowiedzi użyte w materiale zostały zapożyczone z innej produkcji. Szkoda, bo przez to program jej uboższy o jej spojrzenie na to, jak ta seria rozwijała się przez 10 lat. Wydaje mi się, że mogłoby tu znaleźć się też więcej wcześniej niepublikowanych materiałów z planu.

Harry Potter – 20. rocznica: Powrót do Hogwartu jest eventem niemal idealnym. Oglądało mi się go dużo lepiej niż ten zorganizowany dla kultowych Przyjaciół. Może dlatego, że nie miałem tak wielkich oczekiwań, a może dlatego, że kipi on po prostu od emocji. Rozmowa Emmy Watson i Ruperta Grinta o ich długo oczekiwanym ekranowym pocałunku jest zarazem zabawna, jak i wzruszająca. Mam nadzieję, że trylogia Władcy Pierścieni też doczeka się takiego specjalnego wydarzenia od HBO, bo widać, że telewizja już wie, jak zadowolić fanów. Co najważniejsze, robi to z klasą! Nie odcina tandetnie kuponów od sławnych produkcji, nie dając nic w zamian.