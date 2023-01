Harry Potter - powstanie remake? Rupert Grint uważa, że to nieuniknione

Warner Bros.

Rupert Grint w rozmowie z GQ stwierdził, że remake Harry'ego Pottera na pewno powstanie. Już przygotowuje się na to, że ktoś inny zagra Rona Weasleya. Wspomniał także, że podoba mu się pomysł na potencjalną adaptację w formie serialu. Jego zdaniem taki format pasuje do tej historii. Zobaczcie jego wypowiedź poniżej.

Aktor wcielał się w Rona Weasleya, jednego z najbliższych przyjaciół Harry'ego Pottera, przez osiem lat. Jest więc jedną z największych gwiazd franczyzy i kimś kto spędził w czarodziejskim świecie wiele lat. Nic dziwnego, że uważa remake za nieuniknioną kolej rzeczy. W bitwie o subskrybentów, korzystanie ze znanych marek i tytułów jest najpewniejszą opcją na zatrzymanie przy sobie użytkowników. W dodatku krąży plotka, że Warner Bros. już planuje serial w świecie Harry'ego Pottera.

Harry Potter - remake jest nieunikniony?

Zobaczcie, co Rupert Grint powiedział na temat remake'a Harry'ego Pottera.

To dziwne, bo czuję odpowiedzialny za tę postać, bardzo się z nią utożsamiam i zostałem wybrany, by ożywić go na ekranie. Ciężko z tym zerwać. Ale będzie to także miłe.

Chciałbym zobaczyć Harry'ego Pottera zaadaptowanego w formie serialu telewizyjnego. Moim zdaniem to naprawdę może się udać. Jestem pewien, że i tak powstanie remake.

Rupert Grint spędził dzieciństwo na planie Harry'ego Pottera

Rupert Grint przyznał, że plan filmowy to było jego dzieciństwo: nie chodził do szkoły, stracił kontakt z wieloma starymi znajomymi, ominęło go mnóstwo doświadczeń. Do dzisiaj zastanawia się, jak pokierować swoją karierą po czymś, co stało się tak ogromnym fenomenem w popkulturze. Uważa, że to była jego rola życia.

Co więcej, w wywiadzie z GQ wspominał o tym, jak ciężko mu było, gdy wielu jego przyjaciół z planu odeszło: Richard Harris, Alan Rickman, Robbie Coltrane. Dla niego byli rodziną, jak wujkowie albo dziadkowie.

