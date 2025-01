Serial Harry Potter to dobry pomysł? Twórca kinowej serii skomentował produkcję

fot. Warner Bros. Pictures

Chris Columbus jest producentem filmu Nosferatu, który w grudniu miał premierę w wielu krajach świata (w Polsce dopiero w lutym). Podczas wywiadu promocyjnego zapytano go o serial Harry Potter. Co o nim myśli, jako twórca kinowej franczyzy? Dla niego to dobry pomysł.

Harry Potter – serial to dobry pomysł

Tak skomentował nadchodzący serial w rozmowie z magazynem People:

- Myślę, że to wspaniały pomysł, ponieważ, gdy robisz film, są określone ograniczenia. Nasz film miał 2 godziny i 40 minut, a drugi prawie tyle samo. Staraliśmy się przenieść na ekran tyle rzeczy z książek, ile to było możliwe. Fakt, że teraz mają swobodę opowiadania historii danej książki na przestrzeni wielu odcinków, jest fantastyczny. Mogą pokazać wiele rzeczy, których my nie mieliśmy okazji. Wiele świetnych scen, których nie mogliśmy dodać do filmów.

Osobiście nie może się doczekać, by obejrzeć to, co zrobią. Obecnie trwa casting do ról dzieci oraz dorosłych postaci. Na listach fanów pojawiał się między innymi Cillian Murphy, którego sam Ralph Fiennes namaścił na swojego następcę w roli Voldemorta. Columbus uważa, że Murphy byłby świetny w tej roli.

Prace na planie serialu Harry Potter mają ruszyć w 2025 roku, jednak dokładna data nie jest jeszcze znana.