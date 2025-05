Jak radzą sobie gry Microsoftu na PS5? Te wyniki zaskakują

fot. Bethesda

Od jakiegoś czasu Microsoft coraz częściej wydaje swoje gry na konkurencyjnych konsolach. Przypomnijmy, że na PlayStation 5 trafiły już takie produkcje, jak m.in. Forza Horizon 5, Indiana Jones i Wielki Krąg czy Sea of Thieves, a jeszcze w tym roku dołączy do nich Gears of War w odświeżonym wydaniu z podtytułem Reloaded.

Gears of War w nowym wydaniu! Wersja Reloaded trafi także na PlayStation 5

Wygląda na to, że nowa strategia giganta z Redmond przynosi oczekiwane rezultaty, a ich gry cieszą się dużym zainteresowaniem wśród posiadaczy PlayStation 5. Na łamach PS Blog opublikowano listy najlepiej sprzedających się gier w kwietniu i zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie, w czołówce znalazły się trzy produkcje Microsoftu: Minecraft, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered oraz Forza Horizon 5.

Najlepiej sprzedające się gry na PS5 w kwietniu w USA i Kanadzie

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Minecraft Forza Horizon 5 MLB The Show 25 NBA 2K25 Clair Obscur: Expedition 33 Call of Duty: Black Ops 6 Grand Theft Auto V Assassin’s Creed Shadows Devil May Cry 5 Special Edition

Najlepiej sprzedające się gry na PS5 w kwietniu w Europie