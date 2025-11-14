placeholder
Nowe zdjęcia z rebootu Harry'ego Pottera. Tak prezentują się Malfoy i Madame Hooch

Nowe fotografie z planu Harry'ego Pottera od HBO pokazują nam nowe kolory szat w jakich będą paradować uczniowie Hogwartu. Tym razem filoet zastąpi klasyczną czerń.
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  zdjęcia 
hbo harry potter
Harry Potter - serial HBO/Max
Pojawiło się kilka nowych zdjęć z planu rebootu Harry’ego Pottera od HBO, przedstawiających lekcję latania, podczas której Chłopiec, Który Przeżył, po raz pierwszy dosiada miotły i ostatecznie staje się najmłodszym szukającym w drużynie Gryffindoru. Zdjęcia dały nam pierwsze spojrzenie na Louise Brealey jako Madam Hooch,  oraz Loxa Pratta jako Draco Malfoya, a także na fioletowe szaty, które uczniowie Hogwartu będą nosić w serialu. 

Zmiana na fioletowe szaty jest interesująca i rzeczywiście wydaje się odrobinę bardziej „magiczna” niż czarne wersje, które widzieliśmy wcześniej na ekranie. Odrobina koloru mogłaby nadać odświeżonemu Światu Czarodziejów inny ton, a szaty Madam Hooch z pewnością prezentują się dość ekstrawagancko.

Harry Potter - nowe zdjęcia

Harry Potter

Harry Potter
fot. HBO
W obsadzie rebootu znaleźli się Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Arabella Stanton jako Hermiona Granger, Alastair Stout jako Ron Weasley, Lox Pratt jako Draco Malfoy, Rory Wilmot jako Neville Longbottom, Leo Earley jako Seamus Finnigan, Alessia Leoni jako Parvati Patil, Sienna Moosah jako Lavender Brown, Amos Kitson jako Dudley Dursley, John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer jako Minerva McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape, Nick Frost jako Rubeus Hagrid, Luke Thallon jako Quirinus Quirrell, Louise Brealey jako Madam Rolanda Hooch, Paul Whitehouse jako Argus Filch, Katherine Parkinson jako Molly Weasley, Johnny Flynn jako Lucius Malfoy, Bel Powley jako Petunia Dursley, Daniel Rigby jako Vernon Dursley, Anton Lesser jako Garrick Ollivander, Bertie Carvel jako Cornelius Fudge oraz Asha Soetan jako Angelina Johnson.

Źródło: comicbookmovie.com

