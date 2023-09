Stephen Fry w szoku. AI ukradło głos słynnemu lektorowi serii Harry Potter

fot. materiały prasowe

Jak informuje Forbes, Stephen Fry ujawnił podczas CogX Festival, że jego głos, znany wielu słuchaczom z audiobooków o Harrym Potterze, został użyty bez jego zgody i powielony za pomocą oprogramowania AI. Cała ta sytuacja przeraziła zarówno go, jak i jego agentów.

AI ukradło głos słynnemu lektorowi serii Harry Potter

Jestem dumnym członkiem SAG-AFTRA. Jak wiecie, strajkujemy już o trzech miesięcy. I jednym z największych problemów, z jakimi się zmagamy, jest AI.

Następnie Stephen Fry odtworzył fragment dokumentu historycznego, w którym narrator mówił jego głosem. Problem w tym, że tak naprawdę to nie był jego głos, tylko doskonała replika stworzona przez AI.

Harry'ego Pottera Nie powiedziałem z tego wszystkiego ani jednego słowa - to była maszyna. Tak, zszokowało mnie to. Wykorzystali moją lekturę siedmiu tomówi na podstawie zebranych danych stworzono wersję AI mojego głosu, którą mogli użyć jako narratora.

To, co usłyszeliście, że nie jest wynikiem jakiegoś remixu, tylko elastycznym głosem AI, modulowanym tak, by pasować do każdego zdania. Co oznacza, że w ten sposób mogliby mnie zmusić do przeczytania wszystkiego, od wezwania do szturmu na Parlament do hardkorowego porno, bez mojej zgody. Usłyszałem o tym, wysłałem moim agentom po obu stronach Atlantyku, a oni wpadli w szał - nie wiedzieli, że coś takiego jest w ogóle możliwe.

Stephen Fry ostrzegł także swoich agentów, że to dopiero początek - nie minie dużo czasu, zanim do dźwięku dołączy także obraz.

