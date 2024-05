Hawkeye ma powrócić z 2. sezonem. Inspiracją hit kina akcji Raid

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Nowa plotka o serialu MCU pod tytułem Hawkeye pochodzi od @MyTimeToShineH, którego doniesienia często są potwierdzane. Na ten moment jest to jednak nieoficjalne, więc traktujcie to z dystansem.

Będzie 2. sezon Hawkeye

Według jego źródeł Marvel Studios i Disney+ zamówili 2. sezon Hawkeye'a i prace nad tym trwają. Ma być on inspirowany kultowym filmem akcji z Indonezji pod tytułem Raid - napakowana akcją historia będzie osadzona w jednym miejscu, w którym Kate i Clint utknęli. Przypomnimy, że fabuła Raid pokazała jak grupa z oddziałów specjalnych próbuje przetrwać w budynku opanowanym przez armię zbirów.

Czytamy, że Charles "Barney" Barton, czyli starszy brat Clinta z komiksów Marvela ma odegrać dużą i ważną rolę w tej historii. W obrazkowych historiach był on między innymi agentem FBI oraz członkiem grup Dark Avengers i Thunderbolts. Szczegóły jego roli nie są znane. Co ciekawe, plotki o jego udziale w serialu pojawiły się w 2020 roku przed premierą pierwszego sezonu, więc najwyraźniej już wcześniej było to rozważane. Postać w komiksach była też znana jako Trickshot.

fot. Marvel

Na razie Marvel Studios nie zdementowało, ani nie potwierdziło plotki. Studio będzie zapowiadać projekty w sierpniu podczas D23, więc nie jest wykluczone, że wówczas dowiemy się, czy jest to prawda.