Nowe osoby za sterami produkcji Jamesa Bonda. Kto zajmie się agentem 007?

materiały prasowe

Reklama

Na horyzoncie nadciąga przekazanie sterów nad franczyzą Jamesa Bonda od Barbary Broccoli i Michaela G. Wilsona. W związku z tym rozpoczęły się rozmowy między Amy Pascal i Davidem Heymanem a Amazon MGM Studios dotyczące objęcia przez nich kontroli nad produkcją kolejnych filmów o brytyjskim agencie.

Nowy James Bond może być kobietą? Naomie Harris wyjaśnia!

Kim są nowe osoby odpowiedzialne za franczyzę o agencie 007?

Amy Pascal, która jako szefowa Sony nadzorowała najbardziej dochodowe filmy z serii 007 – Casino Royale, Quantum of Solace, Spectre oraz Skyfall . Po odejściu ze stanowiska dowodzącego w Sony Motion Pictures, obecnie zajęła się produkcją megahitowych animacji z serii Spider-Verse oraz filmów o Spider-Manie z Tomem Hollandem, współpracując z szefem Marvel Studios, Kevinem Feige. Spider-Man: No Way Home zarobił 1,95 miliarda dolarów, co czyni go siódmym najbardziej dochodowym filmem wszech czasów, a Spider-Man: Into the Spider-Verse zdobył Oscara za najlepszy film animowany.

Obok byłej szefowej Sony stanie David Heyman – architekt kasowego sukcesu serii Harry Potter oraz producent wielokrotnie nagradzanych filmów, takich jak Grawitacja. Heyman niedawno świętował kolejny sukces – jego najnowsza produkcja, The Rivals of Amziah King z Matthew McConaugheyem, została entuzjastycznie przyjęta na światowej premierze na South by Southwest Film Festival, zdobywając owacje na stojąco oraz 95% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes.