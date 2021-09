Hawkeye - analiza zwiastuna. Odniesienia do komiksu, rola Adamczyka i musical o Avengers

marvel

Hawkeye jest jednym z bardziej wyczekiwanych seriali Marvel Studios i Disney+, a to za sprawą przynajmniej dwóch aspektów: będzie to pierwsza produkcja tej platformy skupiająca się na jednym z pierwszych członków Avengers, a także sam serial opierać się będzie na bardzo chwalonych komiksach Hawkeye od Matta Fractiona, w których nacisk został położony na relację Clinta Bartona z Kate Bishop.

Zwiastun serialu pokazuje nam, w jaki sposób dojdzie do spotkania między bohaterami oraz ich współpracę. Wideo zawiera też liczne odniesienia do komiksów, począwszy od złoczyńców w dresach po psa Lucky'ego, nazywanego często Pizza Dog. Co jeszcze ciekawego możemy w nim dostrzec?

Hawkeye - analiza zwiastuna serialu MCU

Kate Bishop - to zupełnie nowa superbohaterka w ramach Kinowego Uniwersum Marvela i na pewno jest to jedna z przyczyn, dla której fani tak czekają na serial. W komiksach znana również pod pseudonimem Hawkeye, należała między innymi do składu Young Avengers.

Hawkeye - oficjalny opis serialu

Akcja nowego serialu Disney+ toczy się w Nowym Jorku w erze post-blipowej. Były Avenger Clint Barton ma pozornie prostą misję: wrócić do swojej rodziny na Boże Narodzenie. Czy to wykonalne? Może z pomocą Kate Bishop, 22-letniej łuczniczki, która marzy o zostaniu superbohaterką. Oboje zmuszeni są do współpracy, gdy przeszłość Bartona dorwie go szybciej, niż duch świąt.

W głównych rolach zobaczymy Jeremy Rennera oraz Hailee Steinfeld. W obsadzie są także: także Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d'Arcy James, Alaqua Cox i Piotr Adamczyk.

Hawkeye - premiera 24 listopada na Disney+.