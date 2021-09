Spider-Man 2 - analiza zwiastuna. Kraven Łowca, nowe kostiumy i głos Candymana

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. SIE

Gra Marvel’s Spider-Man z 2018 roku okazała się wielkim sukcesem, zebrała świetne oceny oraz sprzedała się w nakładzie przekraczającym 20 milionów egzemplarzy. Zapowiedź kontynuacji była więc wyłącznie kwestią czasu, ale trzeba było na to trochę poczekać. Ostatecznie Marvel's Spider-Man 2 ujawniono dopiero we wrześniu tego roku w trakcie prezentacji PlayStation Showcase 2021. Ograniczono się jednak do krótkiego zwiastuna na silniku gry, który zbyt wiele nie zdradza. Mimo tego w trwającym około 1,5 minuty materiale można doszukać się pewnych tropów co do tego, co otrzymamy w tej produkcji. Postanowiliśmy się im przyjrzeć i je przeanalizować.

Uwaga: na ostatnim slajdzie poniższej galerii znajduje się spojler z końcówki pierwszej części. Jeśli jeszcze w nią nie graliście, to miejcie to na uwadze, by nie zepsuć sobie zabawy!

Narrator w zwiastunie ma wschodni akcent i wspomina o poszukiwaniu godnego rywala, który go zaskoczy lub nawet pokona. Opis ten idealnie pasuje do antagonisty znanego jako Kraven Łowca.

O tym, czy powyższa analiza się sprawdzi, czy też nie, przekonamy się dopiero w 2023 roku. To właśnie wtedy na konsoli PlayStation 5 ma zadebiutować Marvel's Spider-Man 2. Przypominamy też, że twórcy tej produkcji pracują również nad grą, której głównym bohaterem będzie inny heros znany z komiksów Marvela, Wolverine.