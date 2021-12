Hawkeye - czy serial Daredevil będzie częścią MCU? Zapytano o to reżyserów

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W ostatniej scenie 5. odcinka Hawkeye'a zadebiutował Kingpin, czyli czarny charakter, którego pamiętamy z serialu Daredevil Netflixa. Ponownie gra go Vincent D'Onofrio. Portal Insider rozmawiał z duetem reżyserów Bert i Bertie. Zadali im pytanie: czy jest to ten sam Kingpin z serialu Netflixa, czy jego nowa wersja? To pytanie, które zadają sobie też fani MCU, bo nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy on oraz Daredevil to są te znane nam postacie, czy ich alternatywne wersje z równoległego świata.

Oczywiście Bert i Bertie nie dają jednoznacznej odpowiedzi, ale obiecują jedno: finał Hawkeye'a da tę odpowiedź. Na pytanie o teorię fanowską związaną z tym, że Kingpin kupił wieżę Avengers powiedzieli tak:

- Dawajcie więcej teorii. Kochamy je i kochamy unikania odpowiedzi na nie!

Hawkeye - teaser finału

Jest jednak duża wątpliwość, czy Kingpin z MCU jest tą samą postacią. Przede wszystkim jest w nim już teraz jedna kluczowa różnica: ma on laskę, którą miał jego komiksowy odpowiednik, a której nie miał Kingpin z Netflixa. Do tego plotki sugerowały, że Marvel Studios biorąc te postacie do MCU będą chcieli jednak postawić na alternatywne wersje ze światów równoległych wykorzystując do tego motyw multiwersum.

Czy tak w istocie będzie? Przekonamy się 22 grudnia 2021 roku wraz z finałem Hawkeye'a, który wówczas wyląduje na Disney+.

