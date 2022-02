Hawkeye - finałowe starcie. Echo miała wyglądać tak kozacko jak w komiksach; są zdjęcia

Źródło: https://screenrant.com/Marvel

Na platformie Disney+ zadebiutowała produkcja Assembled: The Making of Hawkeye. To godzinny dokument, opowiadający o kulisach powstawania serialu Hawkeye, w tym tworzeniu scen akcji czy szczegółach na temat sztuki Rogers: The Musical. Alaqua Cox wykorzystała za to okazję, by opowiedzieć o swoim wielkim debiucie w Marvel Cinematic Universe jako Maya Lopez, czyli Echo. Wygląda na to, że podczas kręcenia powtórek nastąpiło dużo znaczących zmian - także w wyglądzie bohaterki.

Hawkeye - wygląd Echo jak w komiksach

Podczas finałowego starcia Maya Lopez miała wkroczyć do akcji z farbą na twarzy, którą nosiła w komiksach Marvela. Malunek miał pokrywać mniejszą powierzchnię niż w oryginalnie i zajmować tylko jej policzek.

Assembled: The Making of Hawkeye

Alaqua Cox tak zaimponowała Marvel Studios, że ogłoszono także jej solowy serial. Artystka nie miała wcześniej żadnego doświadczenia aktorskiego, a o castingu do roli Echo w serialu Hawkeye dowiedziała się podczas pracy w magazynie.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze