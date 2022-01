Hawkeye - młody Clint i nie tylko w usuniętych scenach z serialu Disney+

fot. reddit.com/r/marvelstudios

Hawkeye to jeden z ostatnich seriali Marvel Studios i Disney+. Jakiś czas po premierze do sieci zaczęły trafiać usunięte z produkcji sceny. Wcześniej widzieliśmy nowe fragmenty z udziałem Kingpina, a teraz mamy nowe ujęcia pokazujące nam retrospekcje z młodym Clintem Bartonem.

To jednak nie wszystko, bo mamy też chociażby scenę, w której do swojego mieszkania wraca Moira. To u niej Kate i Clint zatrzymali się po spaleniu mieszkania bohaterki. Jest też krótki fragment, który wycięto z segmentu LARP-u w jednym z odcinków. Zobaczcie:

https://twitter.com/hawkeyeact/status/1484145214608801792

https://twitter.com/hawkeyeact/status/1484145305318981632

https://twitter.com/hawkeyeact/status/1484145397446889473

https://twitter.com/hawkeyeact/status/1484037208059559936

https://twitter.com/hawkeyeact/status/1484218591264534529

https://twitter.com/hawkeyeact/status/1484209355662581761

https://twitter.com/hawkeyeact/status/1484153616659529728

https://twitter.com/hawkeyeact/status/1484141157206667265

https://twitter.com/hawkeyeact/status/1484126057057984514

https://twitter.com/hawkeyeact/status/1484112212092649473

Hawkeye dostępny jest na platformie Disney+.