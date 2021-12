Hawkeye - Dresowa Mafia pozuje jak w komiksach. Piotr Adamczyk wymiata

Fot. Marvel

Serial Hawkeye może już oficjalnie świętować finał sezonu. Fani na całym świecie pokochali grupę Tracksuit Mafia, która była głównym elementem serii komiksów autorstwa Davida Ajy i Matta Fractiona, który niemal nie wystąpił w epizodycznej roli w serialu jako członek gangu. Jednak z powodu pandemii i troski o swoją mamę, która cierpi na obniżoną odporność, postanowił z tego zrezygnować. Za to aktorzy kryjący się za czerwonymi dresowymi kostiumami zapozowali razem do zdjęcia, które idealnie naśladuje kadr komiksu.

Możecie zobaczyć na nim między innymi Piotra Adamczyka, który w serialu Hawkeye zadebiutował w MCU i rozkochał w sobie fanów, przenosząc wiele polskich elementów na ekran.

Hawkeye - Piotr Adamczyk prosto z komiksu Marvela

Carlos Navarro zamieścił zdjęcie na Twitterze.

Do wszystkich fanów #Hawkeye, którzy pokochali #komiksy i #serięHawkeye & no i oczywiście #TracksuitMafia. To zdjęcie dla wszystkich ziomków, którzy sprawili, że serial jest numerem 1 na 🌎!! ❤️

https://twitter.com/ToTheTopCarlos/status/1473662789155708939

Carlos Navarro, Aleks Paunovic i Piotr Adamczyk spotkali się też w podcaście Phase Zero dla ComicBook.com by porozmawiać o Dresowej Mafii.

https://twitter.com/PhaseZeroCB/status/1473700909087612940

