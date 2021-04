Hawkeye - Echo w pełnej krasie na nowych zdjęciach z planu serialu

Źródło: Marvel

W Atlancie trwają zdjęcia do serialu Hawkeye od Marvel Studios i platformy Disney+, który jest częścią MCU. Co jakiś czas do sieci trafiają kolejne zdjęcia z planu projektu. Najnowsze z nich ukazują w pełnej krasie postać Echo, w którą wciela się Alaqua Cox. Dla przypomnienia Echo w komiksach reprezentuje rdzennych Amerykanów i nie słyszy, podobnie jak grająca postać Cox. Po raz pierwszy w komiksach pojawiła się jako przeciwniczka Daredevila, by potem stać się bohaterką i przejąć płaszcz Ronina od Clinta Bartona. Poniżej możecie obejrzeć zdjęcia z planu.

Warto zaznaczyć, że w marcu pojawiły się plotki o tym, że Echo może dostać swój własny, solowy serial. Jednak do tej pory Marvel Studios nie udzieliło komentarza na ten temat. Szczegóły fabuły Hawkeye są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że w serialu tytułowy bohater w jakiś sposób połączy siły z Kate Bishop.

https://twitter.com/CreamOrScream/status/1380263520399417354

W obsadzie oprócz wspomnianej Cox znajdują się Jeremy Renner, Hailee Stenfeld, Vera Farmiga, Florence Pugh, Tony Dalton, Fra Fee oraz Zach McClarnon.