Falcon i Zimowy żołnierz, odcinek 3 - Wolverine, Doktor Doom, Power Broker. Easter eggi i teorie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel/Disney+

Twórcy serialu Falcon i Zimowy żołnierz w 3. odcinku produkcji ujawnili sporo na temat zasadniczej osi fabularnej całego sezonu. Wiele wskazuje na to, że poznaliśmy już jego głównego złoczyńcę, choć z drugiej strony zagadka prawdziwej tożsamości Power Brokera może niejednemu fanowi MCU spędzać sen z powiek. Do Kinowego Uniwersum Marvela wracają również dawno niewidziane postacie z Baronem Zemo i Sharon Carter na czele.

Wielką gratką dla wszystkich miłośników komiksów Domu Pomysłów stał się fakt, że akcja przeniosła się m.in. do Madripooru, który w świecie powieści graficznych jest najczęściej kojarzony z X-Menami i postacią Wolverine'a. Z kolei uwaga Zemo o Sokovii może odnosić się do Latverii, państwa, którego władcą jest ikoniczny przeciwnik Fantastycznej Czwórki, Doktor Doom.

Intryguje także to, w jaki sposób odpowiedzialni za produkcję Disney+ zdecydują się poprowadzić wątek polowania Wakandy na Barona Zemo - przybycie do Rygi prominentnej członkini Dora Milaje zdaje się sugerować, że mamy tu do czynienia ze sprawą wagi państwowej. W naszej galerii przedstawiamy jeszcze ciekawą teorię w kwestii tożsamości Power Brokera; nie jest wykluczone, że jest nim pewien znany już z MCU antagonista...

Falcon i Zimowy żołnierz, odcinek 3 - easter eggi i teorie