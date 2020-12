Hawkeye - Hailee Steinfeld wykonuje popis kaskaderski na nowych zdjęciach z planu serialu

materiały prasowe

W Nowym Jorku trwają prace na planie serialu Hawkeye, jednego z projektów szykowanych przez Marvel Studios dla platformy Disney+. Codzienne do sieci trafiają kolejne zdjęcia zza kulis projektu. Najnowsze pokazują jak Hailee Steinfeld, która w widowisku wciela się w postać Kate Bishop wykonuje samodzielnie jeden z numerów kaskaderskich. Otóż możemy zobaczyć jak aktorka przyczepiona do uprzęży spada z jakiegoś budynku. Być może jest to sekwencja jednego z pojedynków bohaterki ze złoczyńcami.

Zdjęcia możecie obejrzeć poniżej.

https://twitter.com/cosmic_marvel/status/1337761056794370052

https://twitter.com/cosmic_marvel/status/1337761065271087105

Na razie nie znamy żadnych szczegółów historii w serialu oprócz tego, że droga Clinta w jakiś sposób połączy się z Bishop. W produkcji zobaczymy również Yelenę Belovą oraz antagonistkę Madame Masque. Poprzednie zdjęcia sugerowały, że Hawkeye w widowisku będzie nosił aparat słuchowy, co jest nawiązaniem do klasycznych komiksów z jego udziałem z lat 80.