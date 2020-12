The Falcon and the Winter Soldier - analiza zwiastuna. Easter eggi, złoczyńca i... kochanka Wolverine'a

Marvel/Disney+

Serial The Falcon and the Winter Soldier, jedna z kolejnych produkcji Disney+, doczekał się już pierwszego pełnego zwiastuna. Choć materiał ma przede wszystkim pokazać odbiorcom, jak wiele akcji czeka nas w ekranowej opowieści, kilka jego elementów ma spore znaczenie fabularne. Pojawiają się w nim choćby odwołania do komiksowego świata X-Menów (nie jest wykluczone, że w serii zobaczymy choćby kochankę Wolverine'a), ujawnieni zostali nowi złoczyńcy, a kwestia spuścizny Kapitana Ameryki w MCU wydaje się mieć nawet większą moc oddziaływania, niż początkowo przypuszczaliśmy.

To jednak dopiero początek. W jaki sposób swoje piętno na serialu może odcisnąć firma Stark Industries? Dlaczego Baron Zemo najprawdopodobniej współpracuje z Falconem i Zimowym Żołnierzem? I czy padające z ust Sama Wilsona słowa "Dziedzictwo tej tarczy jest... skomplikowane" mają drugie dno? Na każde z tych pytań staramy się znaleźć odpowiedź w naszej analizie - jeśli coś przeoczyliśmy, będziemy zobowiązani za podzielenie się swoimi przemyśleniami w komentarzach.

The Falcon and the Winter Soldier - analiza zwiastuna

Zwiastun rozpoczyna się od ujęcia z Instytutu Smithsona – z filmu „Zimowy żołnierz” dowiedzieliśmy się, że to tam mieści się wystawa poświęcona Kapitanowi Ameryce. Już tutaj znajdziemy mnóstwo związanych z nim przedmiotów: dokument potwierdzający odrzucenie jego wniosku o służbę wojskową, zdjęcie pochodzące z prywatnej kolekcji Peggy Carter, okładkę pierwszego komiksu o Capie z prawdziwego świata (co ciekawe, w MCU w filmie „Pierwsze starcie” w prawym dolnym rogu dodano do niej wizerunek Bucky’ego), plakat informujący o odwołaniu wycieczki z Rogersem jako przewodnikiem, nagłówek gazety informujący o wyzwoleniu 400 więźniów (wyzwolenie to widzieliśmy w „Pierwszym starciu”), zdjęcie pokazujące Capa w trakcie II wojny światowej – patrzył wówczas na kompas z dołączonym do niego zdjęciem Peggy, jak również model jego pierwszego kostiumu.

