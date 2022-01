Hawkeye - jak tworzono sekwencję pościgu? Twórca efektów specjalnych komentuje

Disney+

W trzecim odcinku serialu Hawkeye od Disney+, otrzymaliśmy jedną z bardziej widowiskowych scen akcji ze wszystkich serialu Marvel Studios. Chodzi o ucieczkę Kate i Clinta przed Dresiarską Mafią, która pełna była zwrotów akcji i specjalnych strzał. Dziennikarze ComicBook.com rozmawiali z Thrainem Shadboltem, odpowiedzialnym za efekty w serialu, który wyjaśnił proces powstawania sekwencji.

Pierwszym istotnym założeniem było to, aby całość wyglądała tak, jakby faktycznie rozgrywała się w Nowym Jorku. Warto bowiem pamiętać, że sceny kręcono w Atlancie. Całość składała się z trzech ujęć w trzech różnych lokacjach - od momentu wejścia do samochodu przez bohaterów do potyczki końcowej na moście.

Twórcy musieli to skutecznie połączyć, aby całość prezentowała się płynnie. Inną trudnością było ustawienie kamery na tyłach samochodu, aby obserwować ruchy bohaterów oraz otoczenie. W samochodzie bohaterów siedziało dwóch operatorów, jeden na tyłach oraz drugi na dachu, w którym wycięty był duży otwór. Tło zostało z kolei wygenerowane komputerowo i mimo zastosowania licznych efektów specjalnych, podczas sceny zawsze wykorzystywano prawdziwe pojazdy.

Disney+

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.

Hawkeye dostępny jest w całości na Disney+.