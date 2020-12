Hawkeye - Jeremy Renner i Hailee Steinfeld na zdjęciach z planu w dobrej jakości. Zdradzają ważny szczegół

Marvel Studios

Obecnie trwają prace na planie serialu Hawkeye. Do sieci trafiły materiały wideo, które potwierdziły, że to Hailee Steinfeld zagra Kate Bishop w projekcie. Teraz w Internecie zadebiutowały zdjęcia dobrej jakości przedstawiające ujęcia w metrze. Zdradzają one bardzo ważny szczegół fabuły serialu. Otóż na zdjęciach można zobaczyć, że Clint nosi aparat słuchowy. To może sugerować kierunek w jakim pójdzie historia. Otóż w komiksach z lat 80. Clint stracił słuch po użyciu dźwiękowej strzały do pokonania Crossfire'a. Następnie przywrócono mu go, jednak w zeszytach autorstwa Matta Fractiona został ponownie ogłuszony.

https://twitter.com/CreamOrScream/status/1334260959360262145

https://twitter.com/CreamOrScream/status/1334260982223351814

https://twitter.com/bork_21/status/1334266560580554755

Na razie nie znamy żadnych szczegółów fabuły widowiska oprócz tego, że Clint połączy siły z Bishop i w serialu zobaczymy również Yelenę Belovą oraz antagonistkę Madame Masque.