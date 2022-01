Hawkeye - Kingpin jest za silny? Aktor odpowiada na krytykę fanów

Marvel

Finał serialu Hawkeye wywołał dość mieszane reakcje przez kontrowersyjne decyzje twórców. Fani krytykowali między innymi wielką fizyczną siłę Wilsona Fisk aka Kingpina, który bez problemu wyrywał drzwi auta i rzucał Kate Bishop w walce bez większego problemu. Dla wielu była to zmiana w stosunku do prezentacji złoczyńcy w serialu Daredevil Netflixa. Vincent D'Onofrio został o to zapytany w nowym wywiadzie udzielonym portalowi Comicbook.com

Vincent D'Onofrio o Kingpinie w MCU

Aktor tłumaczy, że dopiero niedawno dowiedział o krytyce siły Kingpina, która najbardziej została podkreślona w walce z Kate Bishop. Wspomina jednak, że w Daredevilu Netflixa, gdy Wilson Fisk walczył z Mattem Murdockiem, jego postać podnosi przeciwnika i rzuca go na prawie pięć metrów. Robi tak kilkakrotnie.

- Dlatego nie ma w tym żadnej różnicy. Wciąż powtarzam, że jest to ten sam Fisk co był w Daredevilu. To ten sam kanon. Rozumiem jednak, że ludziom się to miesza.

Kevin Feige, czyli szef Marvel Studios jeszcze otwarcie nie skomentował roli Kingpina ani powiązania z serialem Daredevil.

Choć finałowa konfrontacja sugerowała śmierć Fiska z rąk Mayi Lopez, ta scena była żywcem przeniesiona z komiksów. W nich też to starcie Kingpin przeżył. Spekuluje się, że zobaczymy go jako jej przeciwnika w solowym serialu tej bohaterki pt. Echo.

