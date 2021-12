Hawkeye odcinek 3 - [SPOILER] w MCU, strzała Pyma i Imagine Dragons. Easter eggi i teorie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

3. odcinek serialu Hawkeye za nami. Nowa produkcja Marvel Studios i Disney+ dostarcza sporej rozrywki i wielu fanów jest zadowolonych z przebiegu historii. W końcu zaprezentowano też jedną z postaci, o której wiele mówiło się w plotkach. Vincent D'Onfrio powrócił do roli Wilsona Fiska i nie ma możliwości, żeby okazało się inaczej. Widzimy tylko jego rękę, ale słyszymy za to jego charakterystyczny głos. Nic więc dziwnego, że ta sytuacja zdominowała dyskutowanie o odcinku, ale to nie wszystkie smaczki, które w nim się znalazły.

Przede wszystkim najnowszy odcinek serialu wprowadza postać Echo (Alaqua Cox), która w dalszej perspektywie otrzyma swój solowy serial. To właśnie w retrospekcji z jej dzieciństwa, widzimy pojawienie się tajemniczej postaci w czarnym garniturze.

Jest jednak więcej ciekawych elementów - jeśli cokolwiek w kwestii easter eggów przeoczyliśmy, poinformujcie nas o tym w komentarzach.

Hawkeye, odcinek 3 - easter eggi i spekulacje

W retrospekcji z udziałem Echo, widzimy niezwykłą inteligencję dziewczynki, która dopiero uczyła się czytać z ruchu warg. W szkole kończy jednak swoje zadanie, wpisując w zeszycie chęć nauczenia się capoeiry, słynnego brazylijskiego stylu walki. Później w walce z Clintem widzimy, że ta sztuka jej się zdecydowanie udała.

Hawkeye - premiera każdego kolejnego odcinka odbywa się w środy na Disney+.