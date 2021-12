Hawkeye - teaser 4. odcinka zapowiada postać, na którą czekają fani MCU

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Teaser 4. odcinka Hawkeye'a trwa zaledwie kilka sekund. W ostatnich momentach widzimy nową, tajemniczą postać, która na pierwszy rzut oka wygląda jakby była wyjęta z gry Splinter Cell. Oficjalnie budowana jest tajemnica wokół tej osoby, ale według teorii comicbook.com wszystko wskazuje na to, że jest to postać, na którą czekają fani MCU. Sugerują, że osobą skrywającą tożsamość za maską może być Jelena, siostra Natashy grana przez Florence Pugh. Wiemy, że ta postać pojawi się w serialu, ale szczegóły jej roli nie są znane. Ze sceny po napisach filmu Czarna wdowa wynikało, że została zmanipulowana, przez co wierzy, że za śmierć siostry odpowiada Clint Barton.

Według dziennikarza comicbook.com Jelena w komiksach nosiła podobny kostium, więc być może jest to inspiracja. Jak widzicie na kadrze z komiksu, podobieństwo jest dość dostrzegalne, ale raczej fabuła z komiksu nie będzie mieć tu racji bytu.

Hawkeye - teaser 4. odcinka

Hawkeye - premiera 4. odcinka odbędzie się 8 grudnia 2021 roku na Disney+.