Andor w stylu Zabójczej broni? Taki był oryginalny plan Disneya, ale twórca wskazał poważny problem

Wiele osób spodziewało się, że pocieszny i morderczy K-2SO znany z Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie pojawi się w prequelu o Andorze od samego początku. Potem minął sezon, a o droidzie ani słychu ani widu. W końcu udało mu się zadebiutować, ale stało się to dopiero w 8. odcinku 2. sezonu, a ich wspólne przygody potrwały przez ledwie trzy epizody z 24. łącznie. Okazuje się, że mogło być kompletnie inaczej.

Tony Gilroy w rozmowie ze /Film przyznał, że Disney miał inne plany na serial Andor. Otóż mógł on w całości i od samego początku polegać na historii Cassiana i K-2SO i przypominać takie hity, jak na przykład Zabójcza broń:

W serialu [wprowadzenie K-2SO] jest perfekcyjne. [Późne wprowadzenie go] było czymś, co chciałem od samego początku. Mieli też inne pomysły. One były ciekawe i konkretne. Nie były złe, ale miały jeden, wielki problem - jeśli w 1. odcinku jest atak na Cytadelę, to co zrobimy w 9. odcinku? Każdy będzie polegał na zbieraniu albo kradnięciu czegoś?

