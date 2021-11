Hawkeye - jak dwa pierwsze odcinki oceniają krytycy? Bardzo dobry początek serialu

marvel

Hawkeye jest nowym serialem z udziałem Jeremy'ego Rennera, który ponownie wciela się w Clinta Bartona i pakuje się w tarapaty razem z Kate Bishop (Hailee Steinfeld). Produkcja zadebiutowała na Disney+ 24 listopada wraz z dwoma odcinkami i dokładnie tyle do recenzji otrzymali zagraniczni recenzenci. Na ten moment Hawkeye ma 93% pozytywnych recenzji w Rotten Tomatoes (53 pozytywne i 8 negatywnych), co daje średnią ocenę na poziomie 7.35/10.

Można śmiało więc powiedzieć, że duet Clint-Kate spodobał się krytykom i pozytywnie oceniali to, co udało im się zobaczyć. Wśród krytycznych opinii Variety wymienia między innymi nadmiar ekspozycji i zbyt wolne tempo, a także zbyt długie oczekiwanie na możliwość obserwowania na ekranie wspomnianej pary. Dziennikarze Empire wysoko oceniają dwa pierwsze odcinki i chociaż skala wydarzeń jest mała, to jednak serial ma bardzo dużo serca. Hailee Steinfeld jest kapitalna w roli Kate Bishop i czeka ją wielka przyszłość w Kinowym Uniwersum Marvela. IGN dodaje, że to solidny początek i świat pełen sympatycznych postaci.

Większość recenzji kieruje swoje pozytywy w stronę klimatu i humoru, a także bardzo sympatycznych i rodzinnych momentów. Dużo czasu ekranowego przygarnia dla siebie Kate i może widzowie liczyli na więcej Clinta, ale ostatecznie jej wątek jest na tyle ciekawy, że krytycy z reguły na to nie narzekają. Dobrze ich zdaniem wypada uziemienie bohaterów, skupienie się na mniejszej skali i możliwość spacerowania ulicami Nowego Jorku. Poniżej możecie posłuchać utworu, który pojawia się w pierwszym odcinku podczas sekwencji na musicalu o Avengers.

Na koniec drugiego odcinka pojawia się postać Echo, grana przez Alaquę Cox. W jednym z wywiadów wspomina kulisy otrzymania roli w serialu MCU. Nie miała wiele wspólnego z aktorstwem - występowała w szkolnej sztuce, pracowała w domu opieki oraz dla Amazona i FedEx. Znajomi podrzucili jej informację o castingu, w którym zawarto informacje o poszukiwaniu głuchej rdzennej Amerykanki. Pomyślała, że spełnia wszystkie te warunki i warto spróbować. Po miesiącach przesłuchań, otrzymała wreszcie wiadomość, w której nakazano jej połączenie się na spotkanie przeprowadzone na Zoomie.

Było tam około 12 osób, w tym prezes Marvel Studios, Kevin Feige, który klasnął w ręce i zaczął nimi machać. Pomyślałam: "Co się dzieje?", a oni powiedzieli: "Witamy w rodzinie Marvela!".

O planach związanych ze spin-offem o postaci Echo, poinformowano ją w momencie połowy nakręconych zdjęć do serialu Hawkeye.

Hawkeye to moja pierwsza zawodowa rola, a zaraz potem mam otrzymać własny serial w MCU? To szaleństwo.

