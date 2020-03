Hawkeye - w jakim kostiumie bohater wystąpi w serialu? Interesująca plotka

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Hawkeye to jeden z serialowych projektów Marvel Studios, który powstaje dla platformy Disney+. Co jakiś czas pojawiają się kolejne pogłoski na temat produkcji. Nowa plotka dotyczy stroju, w jakim bohater pojawi się w serialu. Otóż według pogłosek Hawkeye założy charakterystyczny t-shirt oraz spodnie znane z serii o herosie, którą stworzył Matt Fraction. Poniżej możecie zobaczyć planszę z jednego z tych komiksów. Oczywiście póki co należy traktować tę informację w sferze plotek. Damy Wam znać, gdy pojawi się oficjalny komunikat w tej sprawie.

Na razie nic nie wiadomo o szczegółach fabuły projektu. W serialu pojawi się postać Kate Bishop, znanej z komiksów bohaterki, która stała się następczynią Burtona i przejęła po nim przydomek Hawkeye. Gwiazdą produkcji jest Jeremy Renner. Trwają poszukiwania odtwórczyni roli Bishop.

fot. Marvel