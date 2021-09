Hawkeye - nowe zdjęcie z serialu MCU. Kate Bishop z łukiem

fot. Marvel

Nowe zdjęcie z serialu Hawkeye pokazuje Clinta Bartona (Jeremy Renner) i jego nową podopieczną Kate Bishop (Hailee Steinfeld). Znajdują się w nowojorskim metrze i towarzyszy im pies z komiksów Matta Fractiona i Davida Aji. Zwany jest on pizza dog.

Szczegóły fabuły serialu nadal są trzymane w tajemnicy. Jedyne co wiemy o historii pochodzi z wywiadu Rennera. W nim zdradził swego czasu, że Kate to 22-letnia fanka Hawkeya. Jest dla niego jednocześnie czarująca i szalenie irytująca z uwagi na to, jaką jest fangirl jego superbohaterskiej persony. Wraz z Bishop w jego życiu pojawiają się nowe problemy, więc jakoś bohaterka będzie ich przyczyną.

Hawkeye - galeria

Hawkeye

Hawkeye - premiera zaplanowana jest na listopad 2021 roku w platformie streamingowej Disney+ w krajach, w których jest ona dostępna. Nie ma żadnych planów na premierę w krajach, w których Disney+ jeszcze nie zostało wprowadzone.