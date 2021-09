MCU - daty premier czterech filmów w 2024 roku. Jacy bohaterowie?

źródło: Marvel

Marvel Studios planuje cztery filmy kinowe w 2024 roku. Ustalone daty premier to: 16 lutego 2024, 3 maja 2024, 26 lipca 2024 i 8 listopada 2024.

Oficjalnie Marvel nie wyjawia, jakie projekty wówczas będą mieć premierę, bo jak to zwykle bywa, nie mają tego w zwyczaju. Jednak wiemy nad czym Marvel Studios pracuje, więc łatwo domyślić się, co wówczas może trafić na ekrany. W spekulacjach więc wymienia się takie filmy jak: Kapitan Ameryka 4, nowa Fantastyczna czwórka, Deadpool 3 czy Blade, the Vampire Slayer. Nie jest też wykluczone, że wówczas na ekrany powrócą X-Meni jako grupa lub indywidualny film o pojedynczych mutantach, który może wówczas wprowadzić ich do uniwersum. Tutaj plany nie są znane.

Jest oczywiście również szansa, że wówczas na ekrany wejdzie coś, co nie zostało jeszcze zapowiedziane przez media. Marvel planuje swoje projekt z wyprzedzeniem na lata i może być jeszcze coś, co nie wyciekło do mediów, co zaskoczy, gdy Kevin Feige ogłosi kolejne etapy uniwersum. Prawdopodobnie nastąpi to w listopadzie 2021 roku podczas planowanego eventu wirtualnego.

Być może też niektóre z planowanych tytułów pojawią się w 2023 roku, gdy Marvel Studios przygotowuje rekordową premierę aż 5 tytułów. Wiemy o dwóch: Ant-Man and the Wasp: Quantumania (17 lutego 2023) oraz Guardians of the Galaxy Vol.3 (5 maja 2023). Pozostałe daty to 28 lipca, 6 października i 10 listopada.

Zobacz także:

Disney, który zajmuje się też dystrybucją filmów Marvela, ogłosił także, że film kinowy Bob's Burgers: The Movie oparty na serialu trafi na ekrany 27 maja 2022 roku, Natomiast aktorska Mała Syrenka pojawi się 6 maja 2023 roku.

Warner Bros. ogłosiło opóźnienie filmu Mad Max: Furiosa. Data premiery została przesunięta z 23 czerwca 2023 roku na 24 maja 2024 roku. Natomiast Salem's Lot pojawi się 9 września 2022 roku.