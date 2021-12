Hawkeye - do kogo należy zegarek? SPOILER komentuje swój debiut

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

4. odcinek Hawkeye'a dał sporo informacji o zegarku, który chcą dostać złoczyńcy. Spekulowało się, że skoro był on w bazie Avengers, najpewniej należał do Tony'ego Starka. W końcu bohater często miał różne technologiczne gadżety. Jednak w odcinku z rozmowy Clinta z Laurą można wywnioskować, że on ma związek z Bartonem, choć sam Hawkeye tłumaczy, że on należy do kogoś, z kim pracował. Rozmowa z Laurą po niemiecku i ten komentarz trochę sobie przeczą, więc być może sam bohater nie mówi pełnej prawdy.

Portal CBR. snuje teorię, że może to mieć związek z tożsamością Ronina, ale jednocześnie wskazuje, że to może być zbyt prosta odpowiedź i serial jednak sugeruje, że jest coś więcej na rzeczy. Nie ma na razie określonych odpowiedzi, kim może być ta tajemnicza postać związana z zegarkiem, ale nieśmiało przewija się jedna spekulacja, że chodzi o Laurę Barton. Odcinek wskazał, że ma ona jakieś przeszkolenie szpiegowskie, więc być może zegarek skrywa tę tajemnicę. Jest teoria, że Laura Barton może być filmową odpowiedniczką komiksowej Mockingbird, agentki, która była żoną Hawkeye'a.

A jak Wy sądzicie? Kogo może być ten zegarek?

Czarna Wdowa w Hawkeye

Florence Pugh powróciła jako Jelena, siostra Natashy w 4. odcinku Hawkeye'a. Zgodnie ze sceną po napisach filmu Czarna Wdowa wiemy, że Val nasłała ją na Cinta, obwiniając go o śmierć Natashy. Aktorka skomentowała prosto rolę wrzucając fotki na Instagrama. Wyjawiła też na InstaStories komiczną sytuację: została jej zablokowana możliwość postowania o Hawkeye'u, bo ktoś ją zgłosił za spoilerowanie.

Hawkeye - 5. odcinek rozniesie Twittera

Duet reżyserski zapowiada, że to, co wydarzy się w kolejnym odcinku będzie niewiarygodnie ekscytujące dla fanów. Według spekulacji to wówczas na ekranie zadebiutuje Kingpin ponownie grany przez Vincenta D'Onofrio.

