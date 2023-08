Hayao Miyazaki - pierwsze zdjęcia z ostatniego filmu legendy. Kolejny majstersztyk Ghibli?

Studio Ghibli

Hayao Miyazaki to legendarny filmowiec. Brał udział w tworzeniu między innymi takich kultowych filmów animowanych jak Ponyo, Ruchomy zamek Hauru, Księżniczka Mononoke, Mój sąsiad Totoro i Spirited Away: W krainie Bogów. A teraz przyszła kolej na jego kolejny spektakl - zapowiadany jako ostatni projekt w długiej i owocnej karierze artysty. Poniżej możecie zobaczyć pierwsze zdjęcia z The Boy and the Heron od Studia Ghibli.

The Boy and the Heron - pierwsze zdjęcia

Poniżej możecie zobaczyć pierwsze grafiki z filmu The Boy and the Heron od Studia Ghibli. Widać na nich między innymi przytulających się bohaterów, stado ptaków, tajemniczy latający obiekt i dość przerażające stworzenie, przypominające czaplę z ludzkimi zębami.

Kimitachi wa dô ikiru ka - The Boy and the Heron

The Boy and the Heron - co wiemy?

Co wiemy o The Boy and the Heron? Film animowany pierwotnie zadebiutował w Japonii 14 lipca 2023 roku. Towarzyszyły mu wyjątkowe niewielkie działania marketingowe, dzięki którym widzowie idąc na seans nie mając pojęcia, co ich czeka na sali kinowej. Produkcja uzyskała pozytywne recenzje, a już niedługo odbędzie się jej międzynarodowy debiut podczas Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto we wrześniu. Hayao Miyazaki zapowiadał też, że to jego ostatni projekt w karierze, jednak już kilka razy odchodził na emeryturę, więc trudno powiedzieć, czy tym razem naprawdę pożegna się z branżą.