Darth Vader vs. Thanos - kto wygrałby pojedynek? Hayden Christensen nie ma wątpliwości

Hayden Christensen, znany z roli Anakina Skywalkera, udzielił wywiadu dla GQ, w którym odpowiadał na pytania internautów w ramach serii Actually Me. Aktor rozważył, czy Thanos mógłby zwyciężyć z Darth Vaderem. Aktor w to powątpiewa - nie umniejszając sile antagonisty MCU. Jednak jego zdaniem, Thanos nie miałby żadnych szans z jego postacią z uniwersum Gwiezdnych Wojen.

- Oczywiście, że Vader. On przebija wszystkich, zawsze.

Batman - Hayden Christensen mógłby zagrać Mrocznego Rycerza w DCU?

W ostatnich tygodniach krążyły plotki dotyczące potencjalnego występu aktora w The Brave and the Bold. Christensen rozwiał spekulacje, delikatnie sugerując, że nie interesuje go ta rola.

Robert Pattinson - Batman jest świetną postacią, ale myślę, żewykonał znakomitą robotę.

Przyznał również, że jeżeli miałby grać Batmana, prawdopodobnie łatwiej byłoby mu dotrzeć do bardziej "zwyczajnej" strony postaci, jako Bruce Wayne.

Poniżej możecie obejrzeć pełen wywiad z Haydenem Christensenem, w którym pojawiło się jeszcze więcej ciekawych pytań: