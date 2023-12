Hayden Christensen chce znów pracować nad Gwiezdnymi wojnami. Aktor rozpalił w sobie „iskrę”

fot. Lucasfilm

W serialu Obi-Wan Kenobi Hayden Christensen miał okazję wrócić do roli Anakina Skywalkera, a także trochę więcej wcielić się w Dartha Vadera niż w trylogii prequeli. Aktor zachwycony był powrotem do Gwiezdnych wojen i w rozmowie z serwisem Entertainment Weekly przyznał, że znów odnalazł w sobie siły, aby kontynuować aktorską karierę po trwającej cztery lata przerwie. Gdy tylko Lucasfilm zadzwoni do niego z nową propozycją, bez wahania ją przyjmie.

Gwiezdne wojny - Hayden Christensen chce wrócić do roli Dartha Vadera

Hayden Christensen przyznał, że nie zna dalszych planów studia, ale jest gotowy na powrót do roli Dartha Vadera:

Bardzo chciałbym zrobić więcej i kontynuować prace nad Gwiezdnymi wojnami. Nie wiem, co przyniesie przyszłość i jeśli pojawi się taka szansa, na planie pojawię się z wielkim uśmiechem na twarzy. A jeśli tak się nie stanie, będę naprawdę wdzięczny, że mogłem wrócić i wykonać pracę przy Obi-Wanie Kenobim i Ahsoce.

Aktor kontynuował, że znów miał radość z grania po powrocie do Gwiezdnych wojen

Tak, zdecydowanie rozpaliło to we mnie iskrę, dzięki której chcę więcej pracować. A przed powrotem do Obi-Wana miałem długą przerwę w aktorstwie, ale teraz jestem w miejscu, w którym czytam dużo scenariuszy i jeśli uda mi się znaleźć projekt, który będzie mnie pasjonował, to z pewnością nim się zajmę.

