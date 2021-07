HBO GO - nowości na lipiec 2021. Pełna lista filmów i seriali

materiały prasowe

Lipiec 2021 w HBO GO zapowiada się ciekawie jeśli chodzi o produkcje, które umilą początek wakacji. Wśród nich subskrybenci zobaczą m.in. seria filmów o spektakularnych kradzieżach dokonywanych przez ekipę Danny'ego Oceana (w rolę którego wciela się George Clooney) – Ocean's Eleven: Ryzykowna gra, Ocean's Twelve: Dogrywka i Ocean's 13Ocean's 13, a także jego siostrę i inne utalentowane oszustki - Ocean’s 8. Inną nowością będzie Le Mans '66 – opowieść o amerykańskim projektancie samochodów i brytyjskim kierowcy, którzy podejmują wyzwanie stworzenia samochodu wyścigowego dla Forda i pokonania ekipy Ferrari w 24-godzinnym wyścigu Le Mans we Francji. Wraz z początkiem lipca do serwisu wracają również wybrane, klasyczne filmy z Jamesem Bondem.

Wśród serialowych nowości pojawi się między innymi komediowy serial HBO będący satyrą społeczną pt. Biały Lotos. Z nową odsłoną powróci serialowa antologia Cudotwórcy z Danielem Radcliffem i Stevem Buscemim w rolach głównych. Tym razem bohaterowie przeżywać będą swoje perypetie na Dzikim Zachodzie. Zapowiedź nadchodzących produkcji możecie zobaczyć w formie wideo oraz na poniższej rozpisce:

Lipiec w HBO GO 2021

1 lipca

Dave II, odc. 4

Pokolenie, odc. 14-15

Chemia

Nierozłączni

Sąsiedzi: Film

Sąsiedzi znowu w akcji

Sąsiedzi: Zimowe zabawy

Casino Royale (powrót)

Człowiek ze złotym pistoletem (powrót)

Diamenty są wieczne (powrót)

Doktor No (powrót)

Goldfinger (powrót)

Licencja na zabijanie (powrót)

Moonraker (powrót)

Nigdy nie mów nigdy (powrót)

Operacja Piorun (powrót)

Ośmiorniczka (powrót)

Pozdrowienia z Rosji (powrót)

Szpieg, który mnie kochał (powrót)

Tylko dla twoich oczu (powrót)

W obliczu śmierci (powrót)

W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości (powrót)

Zabójczy widok (powrót)

Żyj i pozwól umrzeć (powrót)

Żyje się tylko dwa razy (powrót)

2 lipca

Grizzy i lemingi III, odc. 1-26

Sprawa idealna V, odc. 2

Pora na przygodę: Odległe krainy, odc. 2

Przerwa z Sam Jay, odc. 6

Na planie, odc. 911

3 lipca

Betty II, odc. 4

Drukowanymi literami

Historia Rachel de Beer

Jeden za wszystkich

LEGO BATMAN: Film

LEGO NINJAGO: Film

LEGO. Przygoda

Rodzinny weekend

Uczennice

Wyzwanie dla kumpla

4 lipca

Ocean's Eleven: Ryzykowna gra

Ocean's Twelve: Dogrywka

Ocean's 13

Ocean's 8

Le Mans '66

Siła

5 lipca

Barbershop IV, odc. 2

Rick i Morty V, odc. 3

Tajemnica dziewczyny znad jeziora

6 lipca

All American III, odc. 17

8 lipca

Dave II, odc. 5

Pokolenie, odc. 16

Wojna klas

9 lipca

Craig znad Potoku, odc. 1-39

Sprawa idealna V, odc. 3

Na planie, odc. 912

Łowcy zombie

10 lipca

Betty II, odc. 5

Luźna znajomość

Niebiańska plaża

Papier mâché

11 lipca

Ad Astra: Ku gwiazdom

Dotyk

12 lipca

Biały Lotos, odc. 1

Rick i Morty V, odc. 4

Czarny poniedziałek III, odc. 7

W pół kroku

13 lipca

Złap i ukręć łeb, odc. 1-2

All American III, odc. 18

14 lipca

Cudotwórcy: Szlak oregoński, odc. 1

Superman i Lois, odc. 12

15 lipca

Dave II, odc. 6

Do Moskwy

16 lipca

Atomówki, odc. 1-38

Niesamowity świat Gumballa V, odc. 1-39

Sprawa idealna V, odc. 4

Na planie, odc. 913

Ziemia żywych trupów

17 lipca

Betty II, odc. 6

Sekretne życie Waltera Mitty

Wszystko za życie

Złe drogi

18 lipca

Terminator: Mroczne przeznaczenie

19 lipca

30-metrowa fala, odc. 1

Biały Lotos, odc. 2

Czarny poniedziałek III, odc. 8

Rick i Morty V, odc. 5

Minjan

20 lipca

Złap i ukręć łeb, odc. 3-4

All American III, odc. 19

21 lipca

Cudotwórcy: Szlak oregoński, odc. 2

Superman i Lois, odc. 13

22 lipca

Dave II, odc. 7

23 lipca

Świnka Peppa V, odc. 1-9

Świnka Peppa VI, odc. 1-9

Sprawa idealna V, odc. 5

Na planie, odc. 914

24 lipca

Music Box, odc. 1

Bezdroża

Mare

Niania

Niania i wielkie bum

25 lipca

Eden

26 lipca

30-metrowa fala, odc. 2

Biały Lotos, odc. 3

Rick i Morty V, odc. 6

Czarny poniedziałek III, odc. 9

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 18

Limbo

27 lipca

Roswell, w Nowym Meksyku III, odc. 1

Złap i ukręć łeb, odc. 5-6

28 lipca

Cudotwórcy: Szlak oregoński, odc. 3

Share

29 lipca

Dave II, odc. 8

30 lipca

Malory Towers, odc. 1-13

Steven Universe II, odc. 1-26

Sprawa idealna V, odc. 6

Na planie, odc. 915

31 lipca

Papierowe miasta

Piraci z sąsiedztwa

Z dymkiem