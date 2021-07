The Last of Us - Nico Parker dołącza do obsady serialu HBO. Kogo zagra?

fot. HBO

Nico Parker, znana m.in. z filmu Dumbo i serialu Dzień trzeci, dołączyła do obsady The Last of Us, czyli nadchodzącego serialu HBO na podstawie popularnej gry studia Naughty Dog. Młoda aktorka wcieli się w Sarę Miller, córkę głównego bohatera, która w grze pojawiła się na krótko, ale miała duży wpływ na przebieg całej historii. Przypominamy, że jak na razie wiemy, że w produkcji tej wystąpią również Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie) oraz Gabriel Luna (Tommy, brat Joela), a za scenariusz odpowiadają Craig Mazin i Neil Druckmann.

The Last of Us opowiada historię Joela, który spotyka na swojej drodze 14-letnią Ellie. Bohaterowie wyruszają w podróż przez postapokaliptyczne i pełne niebezpieczeństw Stany Zjednoczone. Wydana w 2013 roku gra okazała się ogromnym sukcesem i doczekała się fabularnego dodatku Left Behind i pełnoprawnej kontynuacji, która trafiła na rynek 7 lat później.