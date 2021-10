HBO GO - 40 produkcji zniknie z platformy do końca października. Seria Krzyk i inne

fot. materiały prasowe

Co miesiąc do platformy HBO GO jest dodawanych wiele nowych filmów, seriali i programów. Jednak przy tym ze względów licencyjnych serwis usuwa sporo produkcji. Tak również stanie się do końca października 2021 roku. Wraz z ostatnim dniem miesiąca z platformy zniknie 40 tytułów.

Wśród nich znajduje się seria Krzyk, czyli trzy części kultowego cyklu slasherów. W każdej produkcji główna bohaterka, Sidney Prescott musi zmierzyć się Ghostface Killerem, mordercą z charakterystyczną maską ducha. W kolejnych filmach z serii pod maską ukrywała się inna osoby lub osoby. Inną produkcją, która zniknie z serwisu do końca października jest kultowy film Clerks - Sprzedawcy. Obraz w reżyserii Kevina Smitha opowiada o perypetiach pracowników lokalnego supermarketu. Poniżej przedstawiamy pełna listę tytułów, które znikną z HBO GO do 31 października (obok data usunięcia).

Miramax Films

Artem Silendi - 31 października

Aurora - 31 października

Bez urazy - 31 października

Clerks – Sprzedawcy - 31 października

Czarne godziny - 31 października

Czarne popioły - 31 października

Elvis Presley: Poszukujący - 31 października

Filmy - 31 października

Historia Lizy - 31 października

Jak łodzie - 31 października

Kinooperator - 31 października

Kobieta na skraju dojrzałości - 31 października

Kolekcjoner - 31 października

Kroniki portowe - 31 października

Krzyk 2 - 31 października

Krzyk 3 - 31 października

Krzyk - 31 października

Kłamstewko - 31 października

Liceum Greenhouse – Orły i Kruki - 31 października

List miłosny - 31 października

Luz - 31 października

Na zakładkę - 31 października

Najlepsze przed nami - 31 października

Nie do pokochania - 31 października

Niewidoczni - 31 października

Noc na stojąco - 31 października

Ostatnie wezwanie - 31 października

Pierwszy król - 31 października

Pili - 31 października

Piosenka bez tytułu - 31 października

Piętro X - 31 października

Ptasi śpiew - 31 października

Rdza - 31 października

Schowany czy nie – szukam! - 31 października

Show Tracey Ullman - 31 października

Strażniczki Kadabry - 31 października

Trzy dni - 31 października

Vice - 31 października

Zabójczy romans - 31 października

Łapacz deszczu - 31 października