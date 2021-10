Pennyworth - będzie 3. sezon. Nowa seria wyląduje na HBO Max

Epix

Pennyworth to serial, który opowiada o losach młodego Alfreda, zanim ten stał się jednym z najwierniejszych pomocników Batmana. Podczas DC FanDome 2021 ogłoszono powstanie 3. sezonu serialu, w którym Jack Bannon wciela się w tytułowego Alfreda Pennywortha. Poinformowano przy okazji, że nowa odsłona trafi już na HBO Max, zaś akcja zrobi pięcioletni skok czasowy.

W produkcji Alfred jest byłym komandosem brytyjskich służb SAS. Tworzy firmę ochroniarską, dzięki której zaczyna pracę dla młodego miliardera Thomasa Wayne'a. Przypomnijmy, że akcja 1. sezonu rozgrywała się w latach 60., zaś w 2. sezonie Alfred znajdował się w Londynie, w którym wybuchła wojna domowa, co zmusiło go do poszukiwania drogi ucieczki. Co zobaczymy w 3. sezonie? Na razie brak informacji.

screen z YouTube

W obsadzie są także Paloma Faith jako Bet Sykes, Polly Walker jako Peggy Sykes i Jason Flemyng jako Lord Hardwood.