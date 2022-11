HBO Max i Discovery+ - połączenie serwisów szybciej, niż zakładano. Szykujcie się na większą cenę

HBO Max/Discovery+

Jak donosi Deadline, nowy serwis łączący oferty kończących swoje istnienie w dotychczasowej formie HBO Max i Discovery+ zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych już na wiosnę 2023 roku; przypomnijmy, że wcześniej w tym kontekście mówiono o okresie letnim. Taki obrót spraw jest pokłosiem faktu, że w trzecim kwartale obecnego roku liczba klientów korzystających z obu usług wzrosła o 2,8 mln użytkowników w skali globalnej (z czego 500 tys. obejmuje rynek USA i Kanady), dobijając do poziomu 94,9 mln subskrybentów.

Dla porównania: w tym samym okresie Netflix zwiększył liczbę użytkowników o 2,41 mln osób na całym świecie (zaledwie 100 tys. więcej na amerykańskim rynku), posiadając pod koniec września 223,1 mln subskrybentów. Nie dziwi więc specjalnie, że szef Warner Bros. Discovery, David Zaslav, uznał rzeczone zwiększenie stanu posiadania HBO Max i Discovery+ za sukces, decydując o szybszej fuzji obu platform:

Oczekujemy istotnych przemian wraz z uruchomieniem naszej połączonej usługi i poszerzeniem globalnego zasięgu. W związku z tym z radością ogłaszamy, że przesunęliśmy premierę w USA z lata na wiosnę 2023 roku. Pracowaliśmy na to naprawdę ciężko. Możemy udostępnić tę usługę konsumentom na całym świecie i jednocześnie sprawić, by działała ona na pełnych obrotach.

Wiele wskazuje jednak na to, że połączenie HBO Max i Discovery+ będzie dostępne dla Amerykanów w wyższej cenie - taki obrót spraw sugeruje odpowiedzialny w Warner Bros. Discovery za kwestie streamingowe i gier Jean-Briac Perrette. Zwraca on uwagę, że począwszy od swojej premiery w maju 2020 roku HBO Max, w przeciwieństwie do innych gigantów VOD, nie zwiększyło swojej ceny, a Amerykanie mogli z niego korzystać za 14,99 USD miesięcznie (wersja bez reklam) bądź, począwszy od czerwca zeszłego roku, za 9,99 USD miesięcznie (wersja z reklamami). Przypomina również o ogarniającej światową gospodarkę recesji.

Co więcej, Perrette nie wyklucza, że w nowym serwisie w wersji z reklamami ich liczba zostanie zwiększona - i to dwukrotnie. Decydent zauważa bowiem, że jak do tej pory klienci HBO Max oglądali 2-3 minuty treści reklamowych na godzinę, podobnie jak korzystający z Discovery+; w jego ocenie te treści siłą rzeczy musiałyby zostać zespolone, co wpisywałoby się w nową strategię cenową firmy Warner Bros. Discovery, dążącej do maksymalizacji relatywnie niskich przychodów z reklam.

Według wstępnych planów połączenie HBO Max i Discovery+ zadebiutuje w Europie na początku 2024 roku.