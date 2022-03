HBO Max - nowe filmy i seriale na kwiecień 2022. Batmany, Legion samobójców 2, Tokyo Vice i inne

fot. materiały prasowe

Premiery HBO Max na kwiecień to kilka oczekiwanych tytułów, na które czekają fani. Mamy więc ciekawe nowości, ale nowe filmy i seriale to głównie kolejne sezony lubianych produkcji. W tym tekście poznacie pełną listę nowości.

Najważniejsza filmową nowość to Batman z 2022 roku. Chociaż na liście podanej przez HBO go nie ma, według naszych ustaleń będzie on mieć premierę w kwietniu na polskim HBO Max. Najpewniej będzie to 19 kwietnia na całym świecie, bo to jest termin 45 dni po premierze w kinach zgodnie z umową Warner Bros. z HBO Max. Tak też wynikało z informacji zagranicznych mediów na temat globalnej premiery w platformie.

HBO Max - nowe seriale na kwiecień

Odwilż – pierwszy polski serial Max Original; w lodowatej wodzie na brzegu Odry znalezione zostaje ciało młodej kobiety. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Zawieja, 30-kilkuletnia policjantka, która nie daje łatwo za wygraną - premiera: 1 kwietnia, odc. 1-2 ; odcinki zostaną dodane po godzinie 9:00.

Informator – 1985 rok, Węgry. 20-letni Geri rozpoczyna kolejny rok studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Budapeszcie. Dołącza do reformatorskiej grupy, której przewodzi Szava. Geri jednakże skrywa tajemnicę - został zwerbowany przez komunistyczną bezpiekę - premiera: 1 kwietnia, odc. 1-2 ; odcinki zostaną dodane po godzinie 9:00.

Głodni razem - pierwszy czeski program lifestylowy Max Original. Produkcja zabierze widzów w podróż przez Republikę Czeską, aby odkryć wiele ciekawych zakątków, kulinarnych i nie tylko. Przodownikiem będzie Lukáš Hejlík, najbardziej wpływowy smakosz w Czechach oraz jego 14- letnia córka Klara – premiera: 1 kwietnia, odc. 1-2 ; odcinki zostaną dodane po godzinie 9:00.

Prawdziwa gwiazda – pierwsze europejskie muzyczne show produkcji Max Original, którego celem jest wyłonienie kolejnej muzycznej gwiazdy Rumunii. Program zabiera widzów za kulisy przemysłu muzycznego i zdradza, co tak naprawdę jest potrzebne, aby dotrzeć na sam szczyt -premiera: 1 kwietnia, odc. 1-2 ; odcinki zostaną dodane po godzinie 9:00 rano.

Wellington Paranormal IV – czwarty sezon serialu o policyjnej jednostce paranormalnej Wellington, która powstała kiedy funkcjonariusze Minogue i O'Leary niechcący sprowadzili młodą kobietę opętaną przez demona - premiera: 1 kwietnia.

Tokyo Vice – serial Max Original luźno inspirowany reportażem amerykańskiego dziennikarza Jake'a Adelsteina; akcja produkcji rozgrywa się w Tokio pod koniec lat 90., gdzie nic i nikt nie jest naprawdę tym, kim się wydaje. Za sterami stoi kultowy reżyser Michael Mann (Gorączka) - premiera: 8 kwietnia.

Cisza (The Silence aka Sutnja) - detektyw, reporter i żona polityka zostają wciągnięci w handel nieletnimi ludźmi w Europie Wschodniej. Odkrywają sieć, która w niewygodny sposób powiązana jest z najwyższymi szczeblami władzy - premiera: 12 kwietnia.

Stewardesa II – nowa seria pełnego czarnego humoru serialu o stewardesie, której całe życie wywraca się do góry nogami za sprawą jednej nocy. W roli głównej występuje wyróżniona za swoją rolę nominacją do Emmy Kaley Cuoco - premiera: 22 kwietnia

Barry III - trzeci sezon nagradzanej serialowej czarnej komedii HBO z Billem Haderem w roli głównej o perypetiach niskobudżetowego płatnego zabójcy, który niespodziewanie rozpoczyna przygodę z aktorstwem w Los Angeles - premiera: 25 kwietnia.

Dziecko – mroczne i jednocześnie zabawne spojrzenie na macierzyństwo z perspektywy kobiety, która nie chce być matką. Kontrolujące, manipulujące, ale też niesamowicie urocze dziecko zmienia życie głównej bohaterki Natashy w surrealistyczny horror. Kiedy kobieta odkrywa prawdziwą naturę swojego dziecka, podejmuje coraz bardziej desperackie próby pozbycia się go. Ona nie chce dziecka, ale dziecko zdecydowanie jej pragnie - premiera: 25 kwietnia.

Miasto jest nasze (We Own This City) – miniserial HBO stworzony i wyprodukowany przez George’a Pelecanosa i Davida Simona; produkcja powstała na podstawie książki Justina Fentona, reportera Baltimore Sun i pokazuje wzloty oraz upadki jednostki specjalnej Departamentu Policji Baltimore - premiera: 26 kwietnia

Stworzona do miłości II (Made for Love II) – drugi sezon serialu o Hazel Green, której mąż - Byron Gogol, miliarder, prezes spółki specjalizującej się w nowych technologiach – oświadczył, że wszczepił do ich mózgów chipy. Historia na podstawie książki autorstwa Alissy Nutting – premiera: 28 kwietnia

Noughts + Crosses II – drugi sezon historii dwojga zakochanych w sobie młodych ludzi, których dzieli kolor skóry, ale łączy zakazana namiętność - premiera: 29 kwietnia

Gentleman Jack II – drugi sezon serialu opowiadającego historię charyzmatycznej właścicielki ziemskiej, która zasłynęła swoim pamiętnikiem dokumentującym jej homoseksualny związek, liczne podróże i próby odnowienia rodzinnego domu. Data premiery zostanie ogłoszona wkrótce.

A Black Lady Sketch Show III – trzeci sezon składającego się ze skeczów serialu komediowego produkcji HBO, który w niezwykle oryginalny sposób opowiada o perypetiach kilku kobiet. Data premiery zostanie ogłoszona wkrótce.

HBO Max - nowe odcinki seriali

HBO Max - filmy na kwiecień

