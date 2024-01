Biały Lotos - nowe nazwisko w obsadzie 3. sezonu. Aktorkę znacie z innego popularnego serialu HBO

fot. materiały promocyjne

Carrie Coon, gwiazda Pozłacanego wieku, dołącza do obsady innego znanego serialu HBO. Już niedługo widzowie będą mogli ją zobaczyć w 3. sezonie antologii Biały Lotos.

Biały Lotos - pełna obsada 3. sezonu

To nie jedyne nowe nazwisko w obsadzie. HBO niedawno ujawniło listę aktorów i aktorek, które pojawią się w 3. sezonie. Wśród nich są Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey i Tayme Thapthimthong. Ta szóstka, wraz z dopiero ujawnioną Carrie Coon, dołączy do Natashy Rothwell, która wróci do swojej roli z 1. sezonu i ponownie zagra Belindę Lindsey.

Biały Lotos - co wiemy o 3. sezonie?

Biały lotos w 3, sezonie zabierze nas do Tajlandii. Zdjęcia do nowych odcinków rozpoczną się w lutym w okolicach Koh Samui, Phuket i Bangkoku. Twórca produkcji, Mike White, twierdzi, że będzie to największa i najbardziej szalona historia ze wszystkich dotychczasowych. Jak zwykle, nie zdradzono za wiele szczegółów, dotyczących bohaterów, jednak w wielopokoleniowej grupie mają znaleźć się patriarcha, dyrektorka korporacji, aktorka, kilka matek i wyrzutek.

Data premiery 3. sezonu nie jest jeszcze znana. Początkowo miał zadebiutować w 2024 roku, jednak możliwe, że względu na niedawno zakończony strajk aktorów i scenarzystów będzie trzeba dłużej poczekać na premierę.

