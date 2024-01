The Last of Us - reżyserka Lokiego stanie za kamerą jednego z odcinków. Young Mazino o roli Jessego

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Netflix

W lutym mają się rozpocząć zdjęcia do 2. sezonu The Last of Us. Jak donosi Jeff Sneider, czyli człowiek z wewnątrz branży, za kamerą jednego z odcinków nowej serii stanie Kate Herron. To reżyserka całego 1. sezonu serialu Loki od Disney+, który był chwalony przez widzów i krytyków. Nie wiadomo, który epizod wyreżyseruje, a co za tym idzie którą część historii z gry wideo. Nie jest też wykluczone, że stanie za kamerą większej liczby odcinków w 2. sezonie tej aktorskiej adaptacji.

fot. Chuck Zlotnick // Marvel Studios

The Last of Us - Young Mazino w serialu

W ostatnim czasie obsada serialu The Last of Us znacznie się powiększyła. Ogłoszono, że w rolę Abby wcieli się Kaitlyn Dever, a w Denę - Isabela Merced. Z kolei Jessego zagra Young Mazino, którego widzowie mogą kojarzyć z serialu Awantura od Netflixa. Aktor pojawił się na gali rozdania nagród Emmy. Na czerwonym dywanie został zapytany przez dziennikarza Variety o rolę Jessego. Mazino przyznał, że po zakończeniu strajku aktorów udało mu się spotkać z showrunnerami.

Przed spotkaniem grałem w grę wideo i odbyliśmy długą rozmowę o ich procesie pracy i tym, czego szukają. Chyba zaważyła o tym rola w Awanturze. Na tym właśnie polega piękno tego, do czego teraz zmierzam. To była bardziej rozmowa niż przesłuchanie do roli.

Następnie aktor dodał, że jeszcze nie miał okazji spotkać się z Pedro Pascalem i Bellą Ramsey, ale będzie miał przyjemność porozmawiania z nimi niebawem. O roli Jessego nie mógł nic powiedzieć, ale dodał, że jest bardzo szczęśliwy, że go zagra oraz że będzie mógł znowu pracować.

Jesse to jedna z drugoplanowych postaci, która jest ważna dla fabuły. Ma skomplikowaną historię z Diną i ma inną dynamikę relacji niż historia Joela i Ellie.

Prace nad serialem potrwają przez cały 2024 rok. HBO nie podało konkretnej daty premiery 2. sezonu The Last of Us. Przewiduje się, że zadebiutuje w 2025 roku.