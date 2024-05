HBO Max - nowości na 1-15 maja 2024 roku. Lady Bird, Lobster, Hacks i inne

fot. materiały prasowe

W pierwszej połowie maja na HBO Max trafi kilka interesujących tytułów. Na uwagę zasługuje nominowany do Oscara za scenariusz Lobster z Colinem Farrellem oraz nominowany do Oscara w pięciu kategoriach komediodramat Lady Bird. Z nowymi sezonami powracają seriale Hacks oraz Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny.

Sprawdźcie poniżej, jakie jeszcze nowe tytuły przygotowała platforma HBO Max w dniach 1-15 maja 2024 roku.

HBO Max - seriale na 1-15 maja

Szczęśliwa szóstka (Six is not a Crowd) - Carolina i Damián są dla siebie stworzeni, ale mają bardzo różne poglądy na temat seksu i miłości. Czy ich związek ma szansę przetrwać?

Hacks III - Serial zgłębia tajniki relacji, która zawiązuje się pomiędzy Deborah Vance, legendarną komiczką z Las Vegas, a 25-letnią roszczeniową dziewczyną wyrzuconą poza nawias.

Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny II (Pretty Little Liars: Original Sin) - Dwadzieścia lat temu seria tragicznych wydarzeń wstrząsnęła robotniczym miasteczkiem Millwood. Teraz now grupa nastolatek – nowe kłamczuchy – jest dręczona przez A, nieznanego napastnika.

Uśmiechnięci przyjaciele (Smiling Friends) - Pracownicy niewielkiej firmy chcą dawać ludziom szczęście w tym dziwnym i zwariowanym świecie. W firmie pracują cyniczny Charlie i pracownik roku Pim, których zadaniem jest dzwonienie do ludzi, aby podnosić ich na duchu

HBO Max - filmy na 1-15 maja

Uciekaj, ile sił (Ale kachuu - Take and Run) - Młoda Kirgizka zostaje porwana przez grupę mężczyzn i zmuszona do zawarcia małżeństwa. Dramat o pragnieniu wolności.

Tak, jak było (As It Was) - Po roku spędzonym w Berlinie Lera wraca na Boże Narodzenie do rodzinnego Kijowa. Tam na własnej skórze doświadcza nowej, wojennej codzienności.

Cytrynowiec (Lemon tree) - Młody ojciec kradnie królika magika, aby zaimponować 10-letniemu synowi. Dreszcz emocji szybko jednak zmienia się w przytłaczającą rzeczywistość.

Po staremu (Same Old) - Chiński imigrant pracujący jako dostawca jedzenia w Nowym Jorku musi pogodzić się z kruchością swojego życia w Ameryce.

Kurczak dla Lindy! (Chicken for Linda!) - Paulette czuje się winna po niesprawiedliwym ukaraniu córki i postanawia upiec dla niej kurczaka z papryką.

Chłopcy (Juniors) - Dwóch nastolatków postanawia stworzyć w sieci kotka, aby kupić Playstation. W miarę napływu pieniędzy, kłamstwo zaczyna zagrażać ich przyjaźni.

Mój policjant (My Policeman) - Obraz podąża za trójką młodych ludzi w emocjonalną podróż po Wielkiej Brytanii lat 50. XX wieku.

Lobster - Colin Farrell w roli porzuconego mężczyzny, który ma 45 dni na znalezienie sobie nowej partnerki.

Anty-skłot (Anti-Squat) - 38-letnia samotna matka rozpoczyna pracę w start-upie, który oferuje niski czynsz w zamian za zajmowanie i opiekę nad pustymi biurowcami.

Granice (Frontiers) - Po tragicznym wypadku Diane czuje się stale zagrożona. Jej dwie siostry są zaniepokojone i alarmują matkę, która wraca, aby wspierać rodzinę.

Sommersby - Dwa lata po wojnie secesyjnej Jack Sommersby wraca na plantację na południu i do żony, którą opuścił. Czy naprawdę jest tym, za kogo się podaje?

Totem - Siedmioletnia Sol spędza dzień w domu dziadka, pomagając w przygotowaniach do urodzin jej nieuleczalnie chorego ojca.

Mój własny pokój (A Room of My Own) - Tina, która zatraciła się w życiu, wynajmuje pokój od pełnej życia Megi, dzięki której zaczyna odkrywać wolność.

Nadzieja i chwała (Hope and Glory) - Kapitalnie opowiedziana historia małego chłopca, dorastającego w Londynie czasów drugiej wojny światowej. Złoty Glob i 5 nominacji do Oscara.

Lore - Piątka urodzonych w nazistowskiej rodzinie dzieci podróżuje przez Niemcy tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej. Muszą zmierzyć się z powojennym chaosem i bolesną prawdą o swoich rodzicach.

Fabryka zła (Before the Fall) - W 1942 roku dwóch chłopców, Friedrich i Albrecht, zostaje wybranych do elitarnej szkoły, która kształci przyszłych przywódców Rzeszy Niemieckiej.

Nigdzie w Afryce (Nowhere in Africa) - Żydowskie małżeństwo emigruje do Kenii uciekając przed nazistowskimi Niemcami. Utrata domu i niemożność rozmowy zagrażają ich relacji.

Czas na miłość (About Time) - Podróżnik w czasie wykorzystuje swoje umiejętności, by zdobyć dziewczynę swoich marzeń. Domnhall Gleeson i Rachel McAdams w rolach głównych.

Trzynastu (Thirteen Lives) - Oparta na faktach historia misji wydostania członków męskiej drużyny piłkarskiej z jaskini w Tajlandii, którzy zostali uwięzieni przez ulewny deszcz.

Eismayer - Eismayer to oficer szkoleniowy armii austriackiej, który budzi największy strach. Pewnego dnia jednak jego świat zostaje wywrócony do góry nogami.

Zagubieni pośród nocy (Lost in the Night) - Emiliano poszukuje osób odpowiedzialnych za zaginięcie jego matki-aktywistki, która broniła lokalnych stanowisk pracy.

O północy w kinie Paradise (Midnight at the Paradise) - Podczas jednego wieczoru trzy pary uświadamiają sobie, że każde małżeństwo wymaga równych dawek złudzeń, przebaczenia, śmiechu i pasji.

Dwóch ojców (Second Best) - Graham, samotny walijski naczelnik poczty, adoptuje Jamesa, 10-letniego chłopca z trudną przeszłością.

Skradziona dolina (Stollen Valley) - Mechanik Lupe łączy siły z kowbojką wyjętą spod prawa, aby pomóc ocalić jej umierającą matkę.

Majowe nowości w HBO Max dzień po dniu (1 - 15 maja)

1 maja

Młody Sheldon VII, odc. 8

Uciekaj, ile sił

Tak, jak było

Cytrynowiec

Po staremu

2 maja

Szczęśliwa szóstka, odc. 1-4

Hacks III, odc. 1-2

Kampania dziewczyn, odc. 9

Kurczak dla Lindy!

Chłopcy

Żółwie aż do końca

3 maja

Na planie XXI, odc. 18

Royal Crackers II, odc. 10

Mój policjant

Lobster

Anty-skłot

Granice

Sommersby

Totem

Taksówkarze

Mój własny pokój

4 maja

Jessica's Big Little World, odc. 1-10

We're Here IV, odc. 2

Jerrod Carmichael: Reality Show, odc. 6

5 maja

Ninja Kamui, odc. 13

Sierra Madre: Wstęp wzbroniony, odc. 4

6 maja

All American VI, odc. 5

Sympatyk, odc. 4

Przeklęty II, odc. 3

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem XI, odc. 10

7 maja

Pani sprzątająca III, odc. 8

8 maja

Młody Sheldon VII, odc. 9

Nadzieja i chwała

Lore

Fabryka zła

Nigdzie w Afryce

9 maja

Szczęśliwa szóstka, odc. 5-6

Hacks III, odc. 3-4

Kampania dziewczyn, odc. 10

Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny II, odc. 1-2

10 maja

Na planie XXI, odc. 19

Czas na miłość

Trzynastu

Między nami

Eismayer

Zagubieni pośród nocy

O północy w kinie Paradise

Dwóch ojców

Skradziona dolina

11 maja

Teen Titans Go! VIII, odc. 20, 22-23, 25-27, 33-37

Jerrod Carmichael: Reality Show, odc. 7

We're Here IV, odc. 3

12 maja

Sierra Madre: Wstęp wzbroniony, odc. 5

Nikko Glaser Special

13 maja

All American VI, odc. 6

Uśmiechnięci przyjaciele II, odc. 1-2

Sympatyk, odc. 5

Przeklęty II, odc. 4

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem XI, odc. 11

14 maja

Pani sprzątająca III, odc. 9

15 maja

Młody Sheldon VII, odc. 10