Max podniesie ceny subskrypcji? Serwis niedługo zastąpi HBO Max

W czerwcu w Polsce serwis HBO Max zmieni nazwę na Max. Platforma jeszcze nie podała informacji o nowych cenach pakietów. Nie jest wykluczone, że zostaną podniesione tak, jak to się w stanie w Czechach i na Słowacji, gdzie serwis streamingowy Max rozpocznie swoją działalność już 21 maja.

Do tej pory w Czechach HBO Max kosztował 199 koron miesięcznie (ok. 34 zł). Użytkownicy, którzy zakupili subskrypcję w marcu 2022 roku, płacą 132 korony (ok. 22,5 zł). Po zmianie za Pakiet Standardowy subskrybenci zapłacą 219 koron (ok 37 zł), a za Pakiet Premium - 299 koron (ok. 51 zł). Za 70 koron, czyli ok. 11 zł, będzie można dokupić paczkę z kanałami Eurosport. U naszych południowych sąsiadów nie jest możliwy zakup najtańszego pakietu z reklamami, ani szerokiej paczki z kanałami tematycznymi. Powodem jest to, że Warner Bros. Discovery, do którego należy serwis, nie ma tam mocnej pozycji na rynku.

Z kolei na Słowacji HBO Max kosztuje 6,99 euro (ok. 30zł), a osoby, które rozpoczęły subskrypcję w marcu 2022 roku płacą 4,99 euro (ok. 21 zł). Gdy serwis zmieni nazwę zostaną automatycznie przeniesieni do Pakietu Standard (bez 4K), który będzie kosztować 7,99 euro (ok. 34 zł) lub 5,33 euro miesięcznie (ok. 23 zł) dla tych objętych zniżką. Za Pakiet Premium trzeba będzie zapłacić 9,99 euro miesięcznie (ok. 43 zł). Dodatkowo na Słowacji będzie można dokupić pakiet Sport za 3 euro miesięcznie (ok. 13 zł).

W Polsce Warner Bros. Discovery nie podał jeszcze jakie ceny będą obowiązywać użytkowników. Obecnie za subskrypcję w HBO Max trzeba zapłacić 29,99 zł, która umożliwia oglądanie filmów i seriali w technologii 4K. Osoby, które kupiły subskrypcję w marcu 2022 roku płacą 19,99 zł miesięcznie.

Wiadomo, że w czerwcu na platformie Max będzie dostępnych więcej pakietów niż dotychczas. Najtańszym z nich będzie Pakiet Podstawowy, na którym będą się wyświetlać reklamy. Produkcje będzie można oglądać w jakości Full HD na dwóch urządzeniach na raz. Z kolei Pakiet Standard nie będzie zawierał reklam. Umożliwi pobranie do 30 tytułów, a jakość produkcji pozostanie na poziomie Full HD. Natomiast Pakiet Premium będzie pozbawiony reklam i pozwoli na oglądanie treści w jakości Full HD lub 4K, z dźwiękiem Dolby Atmos. Ponadto będzie można pobrać do 100 produkcji. Ostatni pakiet to Kanały TV i Sport, gdzie będą dostępne TVN, Discovery, kanały tematyczne i Eurosport 1.

Na razie nie wiadomo, jak uruchomienie Max wpłynie na Playera oraz TVN24 Go, gdzie są dostępne kanały TVN Warner Bros. Discovery.